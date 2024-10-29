Karın ağrısıyla hastaneye gitti: Bağırsağından çıkan şoke etti!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 11:33

Güncelleme: 29.10.2024 - 11:33

Sindirim şikayetleriyle doktora başvuran 23 yaşındaki bir adam, yaşadığı sağlık sorunlarının nedeni öğrenildiğinde hem doktorları hem de sosyal medyayı şaşkına çevirdi. Doktorlar, adamın bağırsaklarında canlı bir hamam böceği tespit ederek endoskopiyle çıkarmayı başardı. Olayın ardından uzmanlar, bu tür durumların nadir ancak hayatı tehdit edici olabileceğini vurguluyor.

SİNDİRİM ŞİKAYETLERİNİN ARKASINDAKİ İLGİNÇ NEDEN

23 yaşındaki hastanın birkaç gündür mide şişkinliği ve hazımsızlık yaşaması üzerine doktora başvurduğu öğrenildi. Dr. Shubham Vatsya, yapılan muayenede mide-bağırsak endoskopisiyle böceği tespit ettiklerini belirtti.

HAMAM BÖCEĞİ NASIL HAYATTA KALDI?

Uzmanlara göre, böceğin mide asidinden kurtulmuş olması, hızla bağırsaklara ilerlemesi ve buradaki bir noktaya tutunmasıyla mümkün olmuş olabilir. Sosyal medya kullanıcıları bu olayı “şok edici” olarak yorumlarken, doktorlar benzer vakaların nadiren de olsa gerçekleşebileceğini belirtiyor.