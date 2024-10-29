Uzmanlardan önemli uyarı! Kahvaltı alışkanlıklarımız sağlığımızı nasıl etkiliyor?

Yayınlanma: 29.10.2024 - 11:20

Güncelleme: 29.10.2024 - 11:20

Kahvaltıların sevilen ikilisi tahin ve pekmez, lezzeti kadar sağlık etkileriyle de dikkat çekiyor. Ancak, tahin ve pekmezi bir arada tüketmenin besin değerlerini düşürdüğü ve yüksek şeker içeriği nedeniyle sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade ediliyor.

TAHİN-PEKMEZİN BESİN DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Pekmez ve tahin bir araya geldiğinde, içerdikleri kalsiyum ve demir bileşikleri etkisiz hale geliyor ve vücudun bu mineralleri kullanımı zorlaşıyor.

YÜKŞEK ŞEKER İÇERİYOR

Tahin, yağ açısından zengin bir besinken pekmez ise yüksek şeker içeriyor. Bu ikilinin bir arada fazla tüketimi, kilo alımını hızlandırıp kan şekerini yükseltebilir.

ALTERNATİF TÜKETİM ÖNERİLERİ

Uzmanlar, tahini yoğurtla veya pekmezi bal ile karıştırarak tüketmenin daha sağlıklı bir seçenek olduğunu belirtiyor. Tahin ve pekmez kontrollü tüketildiğinde ise sağlığa faydalar sunabiliyor.