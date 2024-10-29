Meme kanserine mucize çözüm: Uzmanlar doğal besinleri açıkladı!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:22

Güncelleme: 29.10.2024 - 09:22

Göğüs kanseri riski, menopoz sürecinde düşen östrojen seviyesiyle birlikte artış gösteriyor. Bu dönemde yapılan besin tercihleri, sağlığı doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olan zeytinyağının, menopoz döneminde kanser riskini azaltmada önemli bir destek sağladığını belirtiyor.

ZEYTİNYAĞININ KORUYUCU GÜCÜ

Zeytinyağının içeriğinde bulunan tekli doymamış yağ asitleri ve antioksidan bileşenler, hücre sağlığını destekleyerek kansere yol açabilecek oksidatif stresi azaltıyor. La Luz Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Beslenme Bölüm Başkanı Dr. María Luisa de Mingo, günlük zeytinyağı tüketiminin menopoz dönemindeki kadınlar için etkili bir önlem olduğunu ifade ediyor.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE ZEYTİNYAĞI

Endocrine Society of America'nın 2018'de yaptığı araştırma, zeytinyağı açısından zengin Akdeniz diyeti uygulayan kadınların daha düşük göğüs kanseri oranlarına sahip olduğunu gösterdi. Aynı zamanda, bu diyetin kas ve kemik sağlığını da desteklediği saptandı.

ANTİOKSİDANLAR VE SAĞLIK FAYDALARI

Zeytinyağında bulunan polifenoller ve oleik asit, vücutta serbest radikalleri nötralize ederek hücre hasarını azaltıyor. Uzmanlar, menopoz döneminde bu özelliklerin kansere karşı koruyucu etki sağlayabileceğini vurguluyor.