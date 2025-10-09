Karıncaları evden uzaklaştıran doğal yöntem: Kokusu kaçırmaya yetiyor

Evde özellikle yaz aylarında sıkça görülen karıncalar, yiyeceklerin kokusunu kilometrelerce öteden alarak mutfağa kadar ulaşabiliyor. Ancak kimyasal ilaçlara başvurmadan da bu küçük istilacılardan kurtulmak mümkün. Doğal kokular, karıncaların yön bulma duyusunu bozarak onları evden uzak tutabiliyor. İşte etkili ve tamamen doğal birkaç yöntem!

1. SİRKE VE SU KARIŞIMI

Karıncalar sirke kokusuna dayanamaz. Eşit miktarda su ve beyaz sirkeyi sprey şişesinde karıştırıp karıncaların geçtiği yerlere sıkın. Özellikle mutfak tezgahı, pencere kenarları ve kapı altları bu işlem için idealdir.

2. TARÇIN VE KARANFİL

Yoğun kokuları sayesinde karıncaları kaçırmada son derece etkilidir. Toz tarçını karıncaların geldiği yerlere serpebilir veya birkaç karanfil tanesini köşe ve dolap içlerine yerleştirebilirsiniz.

3. LİMON SUYU

Limonun asidik yapısı ve keskin kokusu karıncaların koku izini kaybetmesine yol açar. Taze limon suyu sıkarak giriş noktalarına sürün veya suyla karıştırıp püskürtün.

4. KAHVE TELVESİ

Kahve kokusu da karıncaların hoşlanmadığı kokular arasındadır. Kahve telvesini karınca girişlerinin önüne koymak, onların o bölgeden uzak durmasını sağlar.

5. NANE YAĞI VEYA NANE YAPRAKLARI

Bir pamuk topuna birkaç damla nane yağı damlatın ve karıncaların yoğun olduğu yerlere bırakın. Alternatif olarak taze nane yaprakları da aynı etkiyi gösterir.