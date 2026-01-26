Karne hediyelerinde yeni trend: Eğlence değil, gelişim ön planda!

Türkiye’nin sömestir alışveriş verileri, ebeveynlerin bu yıl çocuklarını dijital ekranlardan uzaklaştıracak ve yaratıcılıklarını destekleyecek ürünlere odaklandığını ortaya koydu. Eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle birlikte; eğitici kitaplar, zekâ geliştirici oyuncaklar ve temel teknoloji ihtiyaçları alışveriş listelerinin ilk sıralarında yer aldı.

KİTAP KATEGORİSİNDE "EKRANSIZ ETKİNLİK" PATLAMASI

HepsiBurada'nın verilerine göre, çocuklarını tablet ve telefon ekranlarından uzak tutmak isteyen aileler kitaplara yöneldi. Kitap kategorisi geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 37 gibi ciddi bir büyüme kaydetti. Özellikle interaktif oyunlu kitaplar ve setler, bu yılın en popüler karne hediyesi olarak zirveye yerleşti.

OYUNCAKTA "KODLAMA" VE "YARATICILIK" DÖNEMİ

Oyuncak kategorisinde yaşanan yüzde 13’lük artışın odağında ise yapı taşları ve öğretici setler yer aldı. Lego serileri, manyetik yapı blokları ve kodlama becerilerini destekleyen oyuncaklar, çocukların hem el becerilerini hem de hayal güçlerini geliştirmek isteyen ebeveynlerin öncelikli tercihi oldu.

TEKNOLOJİDE KEYFİ DEĞİL, İHTİYAÇ ODAKLI ALIŞVERİŞ

Teknoloji dünyasına olan ilgi bu yıl da devam etse de alışveriş motivasyonu "ihtiyaç" odaklı şekillendi. Bilgisayar satışlarında yüzde 9 artış yaşanırken; mouse, kulaklık gibi tamamlayıcı donanımlar da karne hediyesi olarak sepetlerdeki yerini aldı. Spor malzemeleri kategorisinde ise spor ayakkabı ve sırt çantası gibi fonksiyonel ürünler en çok tercih edilenler arasında yer buldu.