Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Akademik takvime göre 28 Mart'ta başlayan ikinci ara tatil sonrası milyonlarca öğrenci için eğitim öğretim faaliyetleri başladı. Şimdi gözler yaz tatili sürecinde. Peki, Karneler ne zaman verilecek? Karneler saat kaçta verilecek?

Okulların kapanış tarih araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 takvimine göre, okulların ara tatili 28 Mart'ta başladı ve 7 Nisan'da sona erdi. İkinci dönem süreci başlayan öğrenciler yaz tatili tarihini bekliyor. Peki, Karneler ne zaman verilecek? Karneler saat kaçta verilecek? KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK? Karnelerin 20 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor. Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor. Her okulun karne dağıtım saati birkaç saat farklılık gösterebiliyor. YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2025/2. Dönem karneleri 20 Haziran Cuma günü dağıtılacak ve okullar kapanarak, yaz tatili başlayacak. 2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2025-2026 yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.