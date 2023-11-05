Kars'ın tatlı hazinesi: Akyaka'da hasat zamanı...

Yayınlanma: 05.11.2023 - 21:53

Güncelleme: 05.11.2023 - 22:16

Kars'ın bereketli topraklarına sahip Akyaka ilçesi, şeker pancarı üretimiyle adından söz ettiriyor. Ancak bu yılın hasadında, köylüler arasında dayanışma ve imece geleneği de büyük bir öneme sahip.

Köy sakinleri, tarlalarda buluşarak kar bastırmadan şeker pancarını hasat etmek için bir araya geliyor. Bu geleneksel dayanışma sayesinde ürün kaybının önüne geçiliyor. Pancarlar, özenle toplandıktan sonra köyün şeker alım kantarına taşınıyor ve işlemleri tamamlanıp Türkşeker Kars Şeker Fabrikası'na ulaştırılıyor.

DÖNÜM BAŞINA 7 TON ÜRÜN...

Çiftçiler, bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini belirtiyorlar. Ekim ayından bu yana şeker pancarı hasadına başlandığı ve 5-6 ay boyunca bu değerli ürünle uğraştığı ifade ediyor. Dönüm başına 6-7 ton ürün elde ettiklerini söyleniyor.

Köylüler arasındaki dayanışma ve çalışma birliği, sadece ürün kaybını önlemekle kalmıyor, aynı zamanda güçlü bir topluluk duygusu oluşturuyor. Akyaka Köyü, şeker pancarı hasadı sırasında olduğu kadar birlik ve beraberlikle de adından sıkça söz ettiriyor.