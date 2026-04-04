Kartpostallık görüntüler oluştu: Kayısı ağaçları çiçek açtı, Iğdır Ovası beyaza büründü

Yıllık 40 bin ton kayısı üretimi ile Türkiye'nin önemli merkezlerinden Iğdır'da, çiçek açan kayısı bahçeleri güzel bir görüntü oluşturdu.

Deniz seviyesinden 5 bin 176 metre yüksekliği ile 'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen ve yılın 12 ayı zirvesi buzullarla kaplı olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki yaklaşık 800 metre rakımlı Iğdır Ovası'ndaki kayısı bahçeleri adeta beyaza büründü.

Kent ekonomisinde önemli yere sahip kayısının yetiştirildiği bahçelerdeki 350 ile 400 bin arasındaki ağaçta açan çiçekler görsel şölen sundu. Güzel görüntülerin oluştuğu Iğdır'da kayısı ağaçlarının çiçek açması en çok üreticileri sevindirdi.

Iğdır Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı, coğrafi yapısı bakımından geçen yıl etkili olan don felaketinden kentteki bahçelerin etkilenmediğini belirterek, 40 bin tona yakın kayısı elde edildiğini söyledi.

Ağaçların çiçek açmasının üreticiler için bereketli bir sezonun habercisi olduğunu belirten Bağrı, "Kayısının şu ana kadar dona maruz kalmaması ve çiçeklenmenin iyi olması rekoltenin yüksek olacağını gösteriyor. Biz sofralık kayısı olarak dünyaca ünlü 'şalak' diğer adıyla 'sarı altın' dediğimiz kayısıya sahibiz. İhraç ettiğimiz bu kayısının kaliteli üretim için çiftçilerden sulama, budama, gübreleme, ilaçlama gibi konulara dikkat etmelerini istiyoruz. Çünkü kayısı ihracatı konusunda Ermenistan ürünüyle dünya pazarında yarışıyoruz. Tabi ki bizim kayısımız daha kalitelidir ama üreticilerimiz bakım ve yetiştirmesi konusunda daha dikkatli olmalı" diye konuştu.

HEDEF AVRUPA PAZARI

Kayısının Iğdır ekonomisi için büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Uğur Artantaş, "Kayısıda yıllık 40 bin ton rekolte elde ediyoruz. Rusya, Ukrayna gibi bölge ülkelerine ihracatını yapıyoruz. Iğdır ekonomisi için çok büyük bir değere sahip olan kayısının artık Avrupa pazarına açılmasını istiyoruz. Avrupa, henüz Iğdır kayısısıyla tanışmadı" dedi.