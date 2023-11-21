Kaş'ta nereye gidilir? Kaş'ın en güzel plajları, yemekleri ve gezilecek yerleri...

Yayınlanma: 21.11.2023 - 17:21

Güncelleme: 21.11.2023 - 17:40

Kaş, Antalya'nı en batısında yer alıyor. Yüzölçümü 2.231 km²'dir. Batıda Eşen Çayı ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinden ayrılır. Doğuda Demre kuzeyde ise Elmalı ilçelerine komşudur. Akdeniz'de tam karşısında, 2.100 m mesafede Yunanistan'a bağlı Meis Adası bulunur. Antalya il merkezine 189 km mesafede yer alan Kaş'ın sahil uzunluğu 70 km civarındadır.

Kaş'ın en etkileyici özelliklerinden biri kesinlikle plajları. Küçük koyları, turkuaz renkli suları ve doğal güzellikleriyle insanı büyülüyor. Kaputaş Plajı'nın benzersiz kum rengi ve denizin berraklığı, Patara Plajı'nın uzun kumsalı ve Akdeniz'in huzuru burada yaşayanları ve ziyaretçileri kendine çekiyor.

TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİK

Kaş, zengin tarihî mirasıyla da öne çıkıyor. Likya uygarlığına ait kalıntılar, antik tiyatrolar ve mezarlar, tarih tutkunlarını adeta büyülüyor. Xanthos antik kenti ve Patara antik kenti, bu zenginliklerin en belirgin örnekleri arasında.

Kaş'ın sokaklarından yükselen enfes kokular, yöresel lezzetlerin vaadiyle dolaşanları cezbediyor. Balık restoranlarından alınan taze deniz ürünleri, yöresel tatlarla bezeli zeytinyağlı mezeler, damakları şenlendiriyor. Ayrıca şirin kafelerinde oturup, güneşin batışını izlemek ayrı bir keyif.

KAŞ'TA NELER YAPILIR?

Kaş, sadece dinlenmek değil, aynı zamanda macera dolu aktiviteler sunuyor. Dalış tutkunları için berrak sularda keşfedilmeyi bekleyen bir deniz dünyası var. Ayrıca yürüyüş rotaları, kano turları ve tekne gezileriyle doğayla iç içe unutulmaz anılar biriktirmek mümkün.