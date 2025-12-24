Kate Hudson’dan yıllar sonra gelen Örümcek Adam itirafı

Ünlü oyuncu Kate Hudson, Sony’nin 2002 yapımı Örümcek Adam (Spider-Man) filminde Mary Jane Watson rolünü neredeyse üstlendiğini ancak son anda teklifi geri çevirdiğini açıkladı. Rol, daha sonra Kirsten Dunst’a gitmişti.

Şöhrete Bir Adım (Almost Famous) filminin yıldızı Hudson, Andy Cohen’ın sunduğu Watch What Happens Live programına konuk olarak, bu kararı neden aldığını ve kariyerindeki etkilerini anlattı. Hudson, Mary Jane rolünü reddettikten sonra Dört Cesur Arkadaş (The Four Feathers) filminde yer aldığını belirtti.

Geriye dönüp baktığında bu tercihini hâlâ düşündüğünü söyleyen Hudson, “O film sayesinde Heath Ledger’la tanıştım, çok iyi arkadaş olduk ve hayatım boyunca yaşayamayacağım bir deneyim kazandım” dedi. 2002’de vizyona giren Dört Cesur Arkadaş, 35 milyon dolarlık bütçesine karşılık dünya genelinde 29 milyon dolar hasılat elde ederek gişede beklentilerin altında kalmıştı.

46 yaşındaki oyuncu, “Bir yanım ‘Hayat olması gerektiği gibi akıyor’ diyor. Minnettarım ama yine de bazen ‘Mary Jane rolü eğlenceli olabilirdi’ diye düşünmeden edemiyorum” ifadelerini kullandı.

Örümcek Adam serisi ise dünya genelinde 826 milyon dolar hasılat elde ederek büyük bir başarıya imza atmış ve bir üçlemenin başlangıcı olmuştu. Tobey Maguire ve Kirsten Dunst’ın başrollerini paylaştığı filmler Sam Raimi tarafından yönetilmişti. Maguire, 2007’de seriye veda etmiş, 2021’de Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok filminde karaktere yeniden hayat vermişti.

Hudson ayrıca, annesi Goldie Hawn ile birlikte rol alacağı bazı projeleri de geri çevirdiğini belirterek, “Çok ama çok komik olması gerekiyor. Farklı bir yerden yakalamalı. Henüz ‘işte bu’ dediğimiz bir proje çıkmadı” dedi.