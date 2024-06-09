Katı kişi sendromuyla mücadele eden Celine Dion: 'Kaburgalarım kırıldı'

Yayınlanma: 09.06.2024 - 14:03

Güncelleme: 09.06.2024 - 14:03

Celine Dion, Aralık 2022'de nadir görülen nörolojik hastalık "katı kişi sendromu"na yakalandığını öğrenmişti.

Dion'un omuriliğini ve beynini etkileyen hastalıkla geçirdiği bir yılı kapsayan "I Am: Céline Dion" isimli belgeselini hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.



"BİRİ SİZİ BOĞUYORMUŞ GİBİ"

Ünlü şarkıcı Today Show adlı programa verdiği röportajda hastalığıyla mücadelesinden bahsetti.

Şarkıcı, hastalığının ilk semptomlarını boğazında hissettiğini söyledi ve "Sanki biri sizi boğuyormuş, gırtlağınıza baskı yapıyormuş gibi hissediyorsunuz" diye ekledi.



"KABURGALARIM KIRILMIŞTI"

Ayrıca karnında, omurgasında, kaburgalarında ve uzuvlarında spazma yol açan hastalığı hakkında konuşan Dion "Bazen bunlar o kadar şiddetleniyordu ki bir noktada kaburgalarım kırılmıştı" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Kanadalı şarkıcınını belgeselinden ilk görüntüler yayınlandı. Şarkıcının hastalığını anlattığı ve ölümden döndüğünü söylediği anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Dion belgeselde verdiği röportajda "Bana çok nadir görülen bir nörolojik bozukluk teşhisi konuldu ve daha önce hiçbir şey söylemeye hazır değildim ama artık hazırım" dedi.

"Konser vermek zor değil, konseri iptal etmek zor. Her gün çok çalışıyorum ama bunun bir mücadele olduğunu kabul etmeliyim. İnsanlar... Onları özlüyorum." diyen yıldız, "Koşamıyorsam yürüyeceğim. Yürüyemezsem sürüneceğim. Ama durmayacağım" ifadelerini kullandı.



Renee Taylor'ın yönettiği I Am: Celine Dion adlı belgesel 25 Haziran'nda dijital platformda yayınlacak.

Belgeselin az bilinen rahatsızlık hakkında farkındalık yaratacağını umduğunu da sözleyen Dion, Aralık 2022'de hayranlarına bir Instagram videosunda katı kişi sendromuyla uğraştığını söyleyerek spazmların "günlük hayatının her yönünü etkilediğini" belirtmişti.

Bu, Dion'un performans göstermesini engelledi ve Mayıs 2023'te gelecekteki tüm tur tarihlerini iptal etti. Aralık 2023'te kız kardeşi, ünlü şarkıcının kasları üzerinde kontrolü olmadığını" ancak sahneye geri dönmeye kararlı olduğunu söyledi.

KATI KİŞİ SENDROMU NEDİR?

Dünya çapında 1 ila 2 milyon insanı etkileyen katı kişi sendromu, kas spazmlarına ve zamanla kötüleşen ağrılı sertliğe neden olur. Nörolojik ve otoimmün bir hastalık olan katı kişi sendromu, daha aşırı formlarda, insanların yürümelerini veya günlük yaşamlarını sürdürmelerini engelleyebilir. Tedavi edilebilir değildir, ancak semptomlar ilaç tedavisi ile yönetilebilir ve hafifletilebilir.