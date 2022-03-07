Katil Halis Serbest'ten 'Bergen' filmi açıklaması: 'Yakışır olmaz'

07 Mart 2022 Pazartesi, 14:05

Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen 'Bergen' filmi, 4 Mart’ta izleyiciyle buluştu. Film, yayınlandığı ilk andan itibaren gündem olurken; Halis Serbest’in yaşadığı Kozan ilçesinde de vizyona girdiği, ancak sonradan kaldırıldığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddia, Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından yalanlanmıştı. Bergen filminin şiddet içerdiğini bu nedenle yayınlanmasına izin vermeyeceğini söyleyen Özgan, "Vizyona hiç girmeyen film nasıl yayından kaldırılır? Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" demişti.

HALİS SERBEST'TEN PİŞKİN AÇIKLAMA: 'YAKIŞIR OLMAZ'

Son olarak, Bergen'in katili Halis Serbest, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına konuştu. Yayına bağlanan Kozan Belediye başkanı Kasım Özgan da iddialara yanıt verdi.

Şarkıcıyı katleden isim olan Serbest, filmle ilgili Kozan Belediye Başkanı ile görüşmediğini öne sürdü.

Serbest, "Ben kalabalık bir aileyim Kozan'da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana, Kozan. Olmaz, yakışır olmaz" diyerek 'filmi istemediğini' belirtti.

Serbest, filmi hala izlemediğini söyleyerek "Bizlerden daha izleyen olmadı. Bu filmi ben gidip sinemada seyretmem" dedi. Filmi internette yayınlandığında oradan izleyip yorum yapacağını ifade etti.

ÖZGAN: 'SERBEST'TEN TALEP GELMEDİ'

Kozan Belediye Başkanı Kasım Özgan ise, film şiddet içerdiği için yapılan proje kapsamında "yayınlamama" kararı alındığını belirtti. Halis Serbest ile ilgisi olmadığını ve ona "filmi vizyona sokmayın" adı altında bir talep gelmediğini söyleyerek "Kesinlikle öyle bir talep gelmedi. Gelseydi belki, zorlar, projemi iptal eder, yayınlardım" dedi. Filmin ilçede hiç yayınlanmadığını anlattı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN PAYLAŞIMINA YANIT

Bergen'in başrolü Farah Zeynep Abdullah, önceki gün Özgan'ın "Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" sözlerini alıntılayarak 'IQ testi' göndermişti.

Abdullah'ın paylaşımı ile ilgili de konuşan Özgan, "Farah Zeynep Abdullah IQ testi yollamış. Bu ne demek oluyor? Bir sanatçıya yakışır mı? Ben sizinle hiç muhatap olmadım" sözlerini kullandı.