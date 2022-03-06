Bergen filmini yayınlamayan Kozan Belediye Başkanı'na, Farah Zeynep Abdullah'tan yanıt

06 Mart 2022 Pazar, 01:47

Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen 'Bergen' filmi, 4 Mart’ta izleyiciyle buluştu. Filmde, Bergen'i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırırken, usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise Bergen'in katili Halis Serbest karakterini oynuyor.

Bergen'in acı ve dram dolu hayatının birebir anlatılacağı Bergen filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci yer alıyor. Yapımın müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.

KOZAN’DA YAYINLANMAYACAK

Film, yayınlandığı ilk andan itibaren gündem olurken; Halis Serbest’in yaşadığı Kozan ilçesinde de vizyona girdiği ancak sonradan kaldırıldığı iddiaları iddia edildi. Söz konusu iddia, Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından yalanlandı.

“FİLM ŞİDDET İÇERİYOR, O YÜZDEN YAYINLANMAYACAK”

Filmin ilçede henüz vizyona girmediğini ancak sinema yöneticilerinin yayınlanması için rezervasyon yaptırmış olabileceğini söyleyen Kazım Özgan, Bergen filminin şiddet içerdiğini bu nedenle yayınlanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Özgan, "Vizyona hiç girmeyen film nasıl yayından kaldırılır? Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" dedi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH’TAN KISA YANIT

Özgan’ın açıklamaları sosyal medyada tepkiyle karşılanırken; söz konusu ifadelere, Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah’tan esprili bir yanıt geldi.

Kişisel Twitter hesabından Özgan’ın açıklamalarını alıntılayan Abdullah, Özgan’a ‘IQ testi’ gönderdi. Ünlü oyuncu, paylaşımına Özgan’ı da etiketledi. Abdullah’ın paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.