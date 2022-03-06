Bergen filmini yayınlamayan Kozan Belediye Başkanı'na, Farah Zeynep Abdullah'tan yanıt
Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan ve başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Bergen filmi, sanatçının katili Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girmeyecek. Konuyla ilgili konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" dedi. Özgan'ın bu açıklamalarına, Farah Zeynep Abdullah'tan kısa bir yanıt geldi.
Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı
Bergen'in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen 'Bergen' filmi, 4 Mart’ta
izleyiciyle buluştu. Filmde, Bergen'i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah
canlandırırken, usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise Bergen'in katili Halis
Serbest karakterini oynuyor.
Bergen'in acı ve dram dolu hayatının birebir anlatılacağı
Bergen filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul
Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz
Ekinci yer alıyor. Yapımın müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.
KOZAN’DA YAYINLANMAYACAK
Film, yayınlandığı ilk andan itibaren gündem olurken; Halis
Serbest’in yaşadığı Kozan ilçesinde de vizyona girdiği ancak sonradan
kaldırıldığı iddiaları iddia edildi. Söz konusu iddia, Belediye Başkanı Kazım
Özgan tarafından yalanlandı.
“FİLM ŞİDDET İÇERİYOR, O YÜZDEN YAYINLANMAYACAK”
Filmin ilçede henüz vizyona girmediğini ancak sinema
yöneticilerinin yayınlanması için rezervasyon yaptırmış olabileceğini söyleyen
Kazım Özgan, Bergen filminin şiddet içerdiğini bu nedenle yayınlanmasına izin
vermeyeceğini söyledi.
Özgan, "Vizyona hiç girmeyen film nasıl yayından
kaldırılır? Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç
yayınlanmayacak" dedi.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH’TAN KISA YANIT
Özgan’ın açıklamaları sosyal medyada tepkiyle karşılanırken;
söz konusu ifadelere, Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah’tan esprili
bir yanıt geldi.
Kişisel Twitter hesabından Özgan’ın açıklamalarını alıntılayan Abdullah, Özgan’a ‘IQ testi’ gönderdi. Ünlü oyuncu, paylaşımına Özgan’ı da etiketledi. Abdullah’ın paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.
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