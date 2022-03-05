Bergen'e mezarda bile rahat yok! Halis Serbest'in tehditleri nedeniyle kabristan 'kafes'le korunuyor

05 Mart 2022 Cumartesi, 15:22

1980'li yıllara damga vuran arabesk şarkıcısı Bergen, hayatında yaşadığı talihsiz olaylar nedeniyle 'Acıların Kadını' olarak anıldı. Sanat hayatı boyunca 5 plak, 11 albüm, 129 şarkı ve 1 sinema filmi yapan merhum şarkıcı, "Bir tek şarkı söylerken utanmadım ben" sözleriyle hafızalarda yer edindi. Bergen'in ölmeden önce yazdığı son şarkısı ise 'Bana Ondan Bahsetmeyin' oldu.

BERGEN'İN MEZARI NEDEN KAFES İÇİNDE?

1980'li yıllarda arabesk müziğin kraliçesi olarak anılan Bergen'in mezarını kafes içinde gören vatandaşlar, ilk başta anlam veremeseler de altında yatan nedeni öğrendiklerinde bir kez daha üzüntü yaşıyor.

Kocası tarafından öldürülen şarkıcı Bergen'in mezarının kafes içinde olmasının nedeni iddiaya göre, kocası Halis Serbest, Bergen'i vurduktan sonra "Seni mezarında bile rahat bırakmayacağım" demesiydi. Bergen'in annesi, kızının mezarını saran kocaman bir kafes yaptırdı.

BERGEN'İN HAYAT HİKAYESİ

15 Temmuz 1959 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Bergen'in gerçek adı Belgin Sarılmışer'dir.

Bergen 7 yaşındayken, anne ve babasının boşanmasıyla annesi Sebahat Çakır ile 1966 yılında Ankara'ya yerleşti. Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'nu bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümüne girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyüterek bir süre PTT'de memur olarak çalıştı. Bu dönemde yaşadığı bir aşk hadisesi yüzünden PTT'deki işini de bırakmak zorunda kaldı.

1977 yılında dayısının oğlu Göksel Sarılmışer ile Mersin'de evlendi, 4 yıl evli kaldı, 1981 yılında boşandı. Hakan (d.1981) adında bir erkek çocuğu oldu. Boşandığında kocası çocuğunu Hollanda'ya taşındı.

1979 yılında arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü'nde öylesine sahneye çıktı. Kulüp sahibi İlhan Feyman tarafından beğenilince orada çalışması için teklif aldı. Teklifi kabul edip Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk sanat müziği, Türk hafif müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı. Bir yıllık çalışmanın ardından Feyman Gece Kulübü'ndeki işi bittiğinde Adana'daki Kuyubaşı Gazinosu'ndan gelen 8 aylık çalışma karşılığında verilecek bir otomobil teklifini kabul etti. Ama iş bitiminde otomobil elinden alındı ve borç içinde kaldı.

BİR KOVA KEZZAP ATILDI, GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Ankara'dan sonra iş için 1981 yılında Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbest ile tanıştı ve 1982 yılında evlendi. Mafyalaşmış müzik piyasası tarafından Halis Serbest ile düzmece bir karı-koca senaryosu uydurulduğu, resmiyette hiç evlenmediği iddia edildi.

Bergen, 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan 'Şikayetim Var'ı çıkardı. Kocasından şiddet görmeye dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı.

31 Ekim 1982 tarihinde İzmir Alsancak'daki New York Gece Kulübü'nde çalıştığı sırada kocası tarafından yüzüne attırılan bir kova dolusu kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti. Vücudun büyük bir kısmı da yandı. Daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı. Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı.

Halis Serbest 2 aylık firardan sonra yakalanıp tutuklanarak İzmir Buca kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden 'Kim Bilir?' şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip Özşeker'in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon'da 1985 yılına kadar sahneye çıktı.

YAŞADIĞI TALİHSİZLİKLER ONU 'ACILARIN KADINI' YAPTI

1985 yılında plak yapımcısı Yaşar Kekeva'nın daveti ile İstanbul'a giderek 'İnsan Severse' adlı longplay'i çıkardı. Daha sonra 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı 'Acıların Kadını' ile şöhrete kavuştu.

Albümün çok beğenilmesiyle plak şirketi tarafından 1987 yılında 'Albümü En Çok Satan Arabesk Kadın Sanatçı' unvanıyla Altın Plak ve Altın Kaset ile ödüllendirildi.

Albümleri yayınlanırken bir taraftan da konser ve sahne çalışmalarını sürdüren Bergen sahneye çıkarken yanmış gözünün üstüne saçının bir perçemini atarak acılarını olmasa bile yüzünü kamufle ediyordu.

1987 yılında Ülkü Erakalın'ın senaryosu ve yönetmenliğiyle 'Acıların Kadını' filminde Yalçın Gülhan, Asuman Arsan, Meral Niron ile başrolde oynadı.

ÖNCE BIÇAKLANDI, SONRA KURŞUNLANDI

Şarkılarıyla halk tarafından çok beğenilen Bergen, 1987 yılında konser için gittiği Adana'da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu. Saldırı, eşi Halis Serbest'in yaptırdığı ileri sürüldü. Bir dönem sahneye çıkmayı bıraktı. Nisan 1989'da eşi Halis Serbest'ten de resmen boşandı.

Haziran 1989'da sahnelere tekrar çıkmaya başladı. Bu arada 'Yıllar Affetmez' adlı albümünü yaptı. Albümün tanıtım turnelerinde Adana'nın Pozantı ilçesindeyken 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında öldürüldü. Bergen'in cenazesi, memleketi Mersin'e gömüldü.

ŞARKICI BERGEN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Anadolu turnesi kapsamında Samsun'dan Kayseri'ye geçen Bergen, buradaki çalışmasını tamamlayarak Mersin'e gitmek için yola çıktı. Boşandığı eşi Halis Serbest'in kendilerini takip ettiğini fark eden şarkıcı ve annesi polisi arayarak durumu bildirdi, tedbir alınacağını öğrenince yollarına devam etti. Tarsus Pozantı E-5 karayolunun Çamalan Yaylası mevkisindeki Gülek Kasabası'nda bulunan Aspava Lokantası'nda gece 04.00 sularında Halis Serbest, Bergen ve annesinin karşısına çıktı. Halis Serbest ile tartışan Bergen, arabaya binmek üzere hareket ettiğinde Halis Serbest'in silahından çıkan 6 kurşunun hedefi oldu ve aracının şoför koltuğuna kanlar içinde yığıldı.

Bergen'in annesi Sabahat Çakar'ı da 3 kurşunla yaralayan Halis Serbest kaçtı. Olay yerinde hayatını kaybeden Bergen'in naaşı Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Annesi Sebahat Çakır ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Bergen'in cenazesi olaydan bir gün sonra Mersin'deki Akbelen mezarlığında toprağa verildi.

HALİS SERBEST YAŞIYOR MU, HAPİSTE Mİ, KAÇ YIL CEZA ALDI?

Bergen'in katili Halis Serbest, Almanya'da yakalandı. Türk makamları Serbest'in iadesi için çalışma başlatarak Ağustos 1991 tarihinde Türkiye'ye getirdi. 12 Mart 1992 tarihinde çıkarıldığı mahkemede 1 yıl 3 ay hüküm giymesine rağmen zaman aşımı, Almanya'da mahkumiyet süresi gibi 'hafifletici nedenlerle' 7 aylık mahkumiyetin ardından tahliye edildi. Mahkeme çıkışında karara isyan eden anne Sebahat Çakır'ın, "Kızımın mezarda kemikleri sızlayacak, beni de tehdit ediyorlar" şeklindeki demeçleri basında yer alır.

Halis Serbest Adana'da ikinci eşinden olan dört çocuğuyla birlikte hayat sürdürüyor.

BERGEN NE ZAMAN ÖLDÜ, MEZARI NEREDE?

1958 doğumlu olan Bergen, öldürüldüğü 1989 yılında 30 yaşındaydı.

Yaşadığı talihsiz olaylar nedeniyle 'Acıların Kadını' olarak anılan Bergen'in mezarı, Mersin'deki Asri Anıt Kabristan'ında yer alıyor.

BERGEN'İN MÜSLÜM GÜRSES HAYRANLIĞI

Bergen, 1982 yılında eşi Halis Serbest tarafından yüzüne kezzap atılmasının ardından kaldırıldığı hastanede rüyasında şarkıcı Müslüm Gürses'in 'Tanrı İstemezse' şarkısını Müslüm Gürses ile birlikte seslendirdiklerini gördü.

Daha sonra 1988 yılında Yaşar Kekeva Plak firmasından çıkardığı 'Sevgimin Bedeli' albümünde Müslüm Gürses'in 'Talihsizler' şarkısına yer verdi. Bergen'in Müslüm Baba hayranlığı bir gazetede şu sözlerle yer buldu:

"Bergen bir numaralı Müslüm Gürses hayranıydı. Kendi programı bile olsa ne yapar eder, mutlaka Müslüm Gürses'i dinlemeye giderdi. Sanatçı, son kasetinde bu yüzden Müslüm Gürses'in bir parçasına yer vermişti. Bu şarkıyı daha duyarak, daha içten okuduğunu her fırsatta söylerdi."

ŞARKICI BERGEN'İN HAYATINI ANLATAN FİLMLER

1994 yılında yönetmen Canan Gerede'nin yönettiği 'Aşk Ölümden Soğuktur' adlı bir filmde 'Bergen'in hayatı anlatıldı. Tuncel Kurtiz'in de rol aldığı filmde Kadir İnanır, 'Ali' adıyla Halis Serbest'i, Bennu Gerede ise 'Belgin' adıyla Bergen'i oynadı.

2019 yılında yapımcı Mine Şengöz tarafından şarkıcı Bergen'in hayatının anlatılacağı filmin hazırlıkları başladı. Bergen'i Serenay Sarıkaya'nın oynayacağı film, oyuncu kadrosunun bir türlü belirlenememsi ve koronavirüs salgını nedeniyle Serenay Sarıkaya, diğer projeleri nedeniyle projeden ayrıldığını duyurdu.

Çekimleri 2021 yılında tamamlanan 'Bergen' filmi, 4 Mart 2022 Cuma günü gösterime girdi. Filmde şarkıcı Bergen'i Farah Zeynep Abdullah, eşi Halis Serbest'i ise Erdal Beşikçioğlu oynadı.

BERGEN ALBÜMLERİ

1982 - Şikayetim Var

1983 - Kardeşiz Kader

1985 - İnsan Severse

1986 - Acıların Kadını

1987 - Onu da Yak Tanrım

1988 - Sevgimin Bedeli

1988 - İstemiyorum

1989 - Yıllar Affetmez

BERGEN FİLMLERİ

1987 - Acıların Kadını

BERGEN'İN SON ŞARKISI 'BANA ONDAN BAHSETMEYİN' ŞARKI SÖZLERİ

Bana ondan bahsetmeyin

Mevzusunu getirmeyin

Aldı gitti her şeyimi

Benliğimi gençliğimi

Hayatımı kahrettiler

Bana ondan bahsetmeyin





Ben herkesten çok mutluydum

Ben huzurlu yaşıyordum

Yasak koydu yaşantıma

Bana ondan bahsetmeyin





Derdimi içime gömdüm

Herkese mutlu göründüm

Azrailim oldu sustum

Mezarımı kazdı benim

Bana ondan bahsetmeyin





Ölmeden öldürdü beni

Bana ondan bahsetmeyin

Sürüm sürüm sürünsün o

Bana ondan bahsetmeyin