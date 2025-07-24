Kaybolan uçakların çözülemeyen gizemi...

Yıllardır gökyüzünde süzülen uçaklar bir anda ortadan kayboldu; geride ne bir iz, ne bir cevap kaldı. Tüm dünyayı şaşkına çeviren bu olaylar, sadece havacılık tarihine değil, insanlığın hafızasına da silinmez gizemler olarak kazındı. Kimi zaman bir kahraman pilot, kimi zaman mürettebatla dolu bir filo... Bazılarının son sinyali dahi kaydedilemedi. İşte, aradan geçen on yıllara rağmen akıbetleri hâlâ çözülemeyen, tarihin en esrarengiz altı uçak kaybolma vakası…

AMELİA EARHART'IN KAYBOLUŞU

1937 yazında dünya turuna çıkan ilk kadın pilot Amelia Earhart, çift motorlu Lockheed Electra uçağıyla Pasifik Okyanusu üzerinde kayboldu. Uzun süredir havacılığın simgesi olan Earhart’tan geriye sadece teoriler kaldı: Issız bir adaya düşmek, yakıt bitmesi veya radyo arızası... Bilim ve hayal gücü onu yıllarca arasa da gerçek hâlâ bilinmiyor.

FLYİNG TİGER 739 SEFER SAYILI UÇUŞ...

Vietnam Savaşı'nın başlarında, 1962’de Pasifik’te kaybolan bu Amerikan askeri uçağından sonra, bölgede bir petrol tankeri mürettebatı gökyüzünde büyük bir patlama gördüğünü bildirdi. 144.000 mil karelik alanda yapılan devasa aramalara rağmen, ne bir parça ne de bir sinyal bulunabildi.

ÇÖZÜLEMEYEN STENDEC MESAJI

1947’de And Dağları üzerinde kaybolan British South American Airways uçağının son sinyali yalnızca bir kelimeydi: STENDEC. Yıllarca anlamı çözülemedi. 2000 yılında buzulda bulunan kalıntılar ve enkaz parçaları, kazanın fırtına kaynaklı olduğunu doğrulasa da, gizemli mesaj hâlâ tartışma konusu.

GLENN MILLER'IN KAYBOLUŞU

Big band müziğinin efsanevi ismi Glenn Miller, 1944’te İngiltere’den Fransa’ya yaptığı uçuş sırasında kayboldu. Kanat buzlanması veya teknik arıza ihtimalleri öne sürüldü. Ancak hiçbir fiziksel bulgu bulunamadı. Ortaya atılan komplo teorileri Miller’ın kaybını daha da esrarengiz kıldı.

STAR TIGER'IN KAYBOLUŞU

1948’de Bermuda’ya doğru alçak irtifada uçan Star Tiger, son temasın ardından sessizliğe gömüldü. Fırtınalar, tasarım kusurları ve yakıt tüketimi gibi etkenler incelense de, uçaktan geriye bir cam parçası bile bulunamadı. 31 kişi ansızın yok oldu.

STAR ARIEL'İN KAYIPLARA KARIŞMASI

Bir yıl sonra, aynı hava yolu şirketinin bir başka uçağı, Star Ariel, benzer şekilde kayıplara karıştı. Rutin iletişimden dakikalar sonra 18.000 fit yükseklikteyken sinyal kesildi. Hava açıktı, uyarı yoktu. İngiliz yetkililer olayın “ani ve dışsal bir etkenle” gerçekleştiğini belirtti. Ancak hâlâ ne oldu, kimse bilmiyor.