'Kayıp Kamyon' filminin galası gerçekleşti: Dede-torun yolculuğu sinemaseverlerle buluşuyor

Yayınlanma: 17.10.2024 - 10:50

Güncelleme: 17.10.2024 - 10:50

Sinehane yapımı, yönetmenliğini Ekrem Arslan’ın üstlendiği "Kayıp Kamyon" filminin galası gerçekleştirildi. Samimi, duygusal ve eğlenceli bir yolculuk hikâyesini beyazperdeye taşıyan film, 18 Ekim'de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Ercan Uçar’ın hikâyesinden uyarlanan, senaryo danışmanlığını Arzu Yurtseven'in yaptığı filmin senaryosu ise Kamuran Süner ve Ekrem Arslan tarafından kaleme alındı.

Kuşak çatışmalarını sıcak bir anlatımla ele alan "Kayıp Kamyon"un oyuncu kadrosunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri ve Gözde Çığacı gibi isimler yer alıyor. Film, kayıp bir kamyonu bulmak için yola çıkan bir dede ve torunun trajikomik olaylarla dolu yolculuğunu anlatırken, iki farklı jenerasyonun birbirini anlama çabalarını da konu alıyor.

Film ekibi galada heyecanlarını dile getirirken, "Kayıp Kamyon" izleyicilere hem eğlenceli hem de duygusal bir sinema deneyimi vaat ediyor.