TV yayın akışı 16 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Ekim Çarşamba günü tv yayın akışı...
16 Ekim Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Ekim Çarşamba tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Taş Kağıt Makas 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Hababam Sınıfı Uyanıyor 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Sandık Kokusu 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Fırtınanın İçinde" 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 İnci Taneleri
02:45 Güllerin Savaşı
04:45 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:158 Siyah Kalp
02:45 Bahar
05:00 Deha
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Karadut
03:00 Ateş Kuşları
05:50 Kalp Yarası
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Gazete Magazin
13:45 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
00:00 Gizli Bahçe
04:45 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
09:00 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Fırtınanın İçinde"
21:50 Yabancı Sinema "Kaçak"
00:35 Kara Ağaç Destanı
03:15 Gönül Dağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:00 Şanslı Logan
00:00 Şanslı Logan
02:00 Güzel Köylü
04:00 Dürüye'nin Düğümleri
05:30 Söz
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