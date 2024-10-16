TV yayın akışı 16 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 16 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Ekim Çarşamba günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2024 Çarşamba, 09:32
TV yayın akışı 16 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

16 Ekim Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Ekim Çarşamba tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Taş Kağıt Makas 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Hababam Sınıfı Uyanıyor 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Sandık Kokusu 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Fırtınanın İçinde" 20:00

TV yayın akışı 16 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

00:15 İnci Taneleri

02:45 Güllerin Savaşı

04:45 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 16 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:158 Siyah Kalp

02:45 Bahar

05:00 Deha

TV yayın akışı 16 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Karadut

03:00 Ateş Kuşları

05:50 Kalp Yarası

TV yayın akışı 16 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Gazete Magazin

13:45 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

TV yayın akışı 16 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

00:00 Gizli Bahçe

04:45 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

TV yayın akışı 16 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

09:00 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Fırtınanın İçinde"

21:50 Yabancı Sinema "Kaçak"

00:35 Kara Ağaç Destanı

03:15 Gönül Dağı

TV yayın akışı 16 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:00 Şanslı Logan

00:00 Şanslı Logan

02:00 Güzel Köylü

04:00 Dürüye'nin Düğümleri

05:30 Söz

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