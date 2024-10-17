TV yayın akışı 17 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 17 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Ekim Perşembe günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2024 Perşembe, 09:32
TV yayın akışı 17 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

17 Ekim Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Ekim Perşembe tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Yol Arkadaşım 2 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Karadut 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları" 20:00

TV yayın akışı 17 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Güzel Aşklar Diyarı

02:30 Güllerin Savaşı

04:30 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 17 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Bahar

02:45 Kızılcık Şerbeti

05:00 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 17 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Bir Gece Masalı

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Karadut

23:20 nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Ateş Kuşları

TV yayın akışı 17 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

TV yayın akışı 17 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Gizli Bahçe

04:45 Yasak Elma

TV yayın akışı 17 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

08:55 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları"

01:35 Teşkilat

03:50 Seksenler

04:50 Lingo Türkiye

TV yayın akışı 17 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2

22:00 Yol Arkadaşım 2

00:30 Tülin Şahin ile Moda

01:30 Güzel Köylü

02:30 Dürüye'nin Güğümleri

04:30 Söz

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