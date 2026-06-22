Kazım Koyuncu için 3 farklı noktada anma programı

Kazım Koyuncu, ölümünün 21. yılında Artvin'in 3 ilçesinde 3 ayrı programla anılacak.

Artvin Hopaspor’un resmi taraftar grubu Denizin Asi Çocukları, 33 yaşındayken yaşamını yitiren Kazım Koyuncu’nun ölümünün 21. yılı nedeniyle anma etkinlikleri düzenleyecek.

İsmini ve duruşunu Koyuncu’dan ilham alarak şekillendiren taraftar grubunun sorumlusu Kadir Genç, Kazım Koyuncu için bu yıl 3 farklı noktada anma programı gerçekleştireceklerini ifade etti.

SEVENLERİNE ÇAĞRI YAPILDI

Genç, şunları söyledi:

"Denizin Asi Çocukları olarak bu yıl düzenleyeceğimiz Kazım Koyuncu anma etkinlikleri 3 noktada gerçekleşecek. Öncelikle 24 Haziran günü Fındıklı’da, 28 Haziran günü Kemalpaşa’da ve son olarak 4 Temmuz’da Hopa’da son bulacak.

Bu anma etkinlikleri kapsamında Fındıklı’da Biçeriler taraftar grubu ve Fındıklı Belediyesi ile 28 Haziran’da Kemalpaşa’da Kemalpaşa Belediyesi ile ve son olarak Hopa’da Hopa Belediyesi ile birlikte etkinlikler düzenleyeceğiz. Tüm dostlarımızı, Kazım Koyuncu sevenlerini bu etkinliklere davet ediyoruz."