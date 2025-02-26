Kazım Öz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yönetmen Kazım Öz filmleri
Kazım Öz'ün yönetmenliğini üstlendiği "Oy'una Geldik" filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklandı. Peki, Kazım Öz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yönetmen Kazım Öz filmleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklanan "Oy'una Geldik" filmi yönetmeni Kazım Öz, "Yıllardır emek sarfederek ürettiğimiz filmi seyircimize ulaştırmak hukuki yollarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi. Peki, Kazım Öz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yönetmen Kazım Öz filmleri
KAZIM ÖZ KİMDİR?
Kazim Öz 1972 yılında Tunceli'de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği eğitimi gördü. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Sinema Yüksek Lisans eğitimi gördü. 1992 yılında Teatra Jiyana Nu da bir süre yönetmen olarak çalıştı. Daha sonra Yapım 13&Mezopotamya Sinema'ın kurucularından biri oldu ve uzun yıllar orada çalıştı. Yönetmenliğinin yanı sıra senaristlik ve yapımcılık da yapmaktadır.
KAZIM ÖZ FİLMLERİ
Sinema filmleri
Fotoğraf (2001)
Uzak / Dur (2005)
Fırtına / Bahoz (2008)
Bir Varmış Bir Yokmuş / He Bû Tune Bû (2014)
Zer (2017)
Elif Ana (2021)
Bir Kar Tanesinin Ömrü (2023)
Kısa film
Toprak / Ax (1999)
Belgesel
Son Mevsim: Şavaklar / Demsala Dawî: Şewaxan (2009)
KAZIM ÖZ ÖDÜLLERİ
Ax (Toprak)
2001 Best Short Film, Tebessa Internation film festival / Algeria
2000 Best Short Film, M. Orhon Ariburnu Ödülleri / Turkey
2000 Best Short Film, Modena Uluslararası İnsan Hakları Film Festivali / Italy
2000 Special Jury Award, Huesca Uluaslararası Film Festivali /Spain
1999 François O'de Awards, Hamburg Uluslararası Kısa Film Festivali / Germany
1999 Best Short Film, - Cortometraggio 99, Milano Uluslararası Film Festivali / Italy
FOTOĞRAF (THE PHOTOGRAPH)
2003 Bridge Prize, Private-Look International Film Festival / Armenia
2003 Öngören Prize for Democrasy and Human Rights, Nürnberg Interforum Film Festivali /Germany
2002 Special Jury Award, Valencia Cinema Jove / Spain
2002 Special Jury Award, Arıburnu Cinema Awards / Turkey
2002 Best Feature-Length Film, Trieste International Film Festival / Italy
2001 Best Feature-Length Film, Milano International Film Festival / Italy
DÛR (THE DISTANT) Uzak
2004 Best Documentary, Nürnberg Interforum Film Festivali / Germany
2006 Best Documentary, Ankara International Film Festival / Turkey
BAHOZ (THE STORM) Fırtına
2009 Best Young Actor (Cahit Gök), Ankara International Film Festival / Turkey
DEMSALA DAWİ: ŞEWAXAN (LAST SEASON OF SHAWAKS) Son Mevsim Şavaklar
2009 58. Mannheim International Film Festival International Special Private Jury Award
2009 Best Documentary International Ankara Film Festival
HE BÛ TUNE BÛ (Once Upon a Time) Bir Varmış Bir Yokmuş
2014 - 36. Cinema Du Reel International Documentary Film Festival Lıbrarie's Award
2014 -33. İstanbul Intl.Film Festival FIBRESCI Award Turkey
2014 -33. İstanbul Intl.Film Festival Special Mention Of Jury/Turkey
2014- 25. Ankara İnternational Film Festival Special Jury Award/Turkey
2014 Montreal Intl Documentary Festival (RIDM), Best International Feature, Canada
2015 Nurnberg Film Festival, Special Jury Award / Germany
2015 FILMES DO HOMEM - Melgaço International Documentary Festival, Best International Feature, Portugal
2015 Duhok Int. Film Festival - The Special Mention Award, Irak
2015 Apricot Tree International Ethno Film Festival - Special Jury Award, Armenia
2015 Saratov Sufferings International Film Festival - 'Saratov Harmony Award, Rusia
2015 Gold Laurel Film Festival - Spescial Jury, Award, Turkey
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