Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:27

Güncelleme: 26.02.2025 - 12:27

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklanan "Oy'una Geldik" filmi yönetmeni Kazım Öz, "Yıllardır emek sarfederek ürettiğimiz filmi seyircimize ulaştırmak hukuki yollarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi. Peki, Kazım Öz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yönetmen Kazım Öz filmleri

KAZIM ÖZ KİMDİR?

Kazim Öz 1972 yılında Tunceli'de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği eğitimi gördü. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Sinema Yüksek Lisans eğitimi gördü. 1992 yılında Teatra Jiyana Nu da bir süre yönetmen olarak çalıştı. Daha sonra Yapım 13&Mezopotamya Sinema'ın kurucularından biri oldu ve uzun yıllar orada çalıştı. Yönetmenliğinin yanı sıra senaristlik ve yapımcılık da yapmaktadır.

KAZIM ÖZ FİLMLERİ

Sinema filmleri

Fotoğraf (2001)

Uzak / Dur (2005)

Fırtına / Bahoz (2008)

Bir Varmış Bir Yokmuş / He Bû Tune Bû (2014)

Zer (2017)

Elif Ana (2021)

Bir Kar Tanesinin Ömrü (2023)

Kısa film

Toprak / Ax (1999)

Belgesel

Son Mevsim: Şavaklar / Demsala Dawî: Şewaxan (2009)

KAZIM ÖZ ÖDÜLLERİ

Ax (Toprak)

2001 Best Short Film, Tebessa Internation film festival / Algeria

2000 Best Short Film, M. Orhon Ariburnu Ödülleri / Turkey

2000 Best Short Film, Modena Uluslararası İnsan Hakları Film Festivali / Italy

2000 Special Jury Award, Huesca Uluaslararası Film Festivali /Spain

1999 François O'de Awards, Hamburg Uluslararası Kısa Film Festivali / Germany

1999 Best Short Film, - Cortometraggio 99, Milano Uluslararası Film Festivali / Italy

FOTOĞRAF (THE PHOTOGRAPH)

2003 Bridge Prize, Private-Look International Film Festival / Armenia

2003 Öngören Prize for Democrasy and Human Rights, Nürnberg Interforum Film Festivali /Germany

2002 Special Jury Award, Valencia Cinema Jove / Spain

2002 Special Jury Award, Arıburnu Cinema Awards / Turkey

2002 Best Feature-Length Film, Trieste International Film Festival / Italy

2001 Best Feature-Length Film, Milano International Film Festival / Italy

DÛR (THE DISTANT) Uzak

2004 Best Documentary, Nürnberg Interforum Film Festivali / Germany

2006 Best Documentary, Ankara International Film Festival / Turkey

BAHOZ (THE STORM) Fırtına

2009 Best Young Actor (Cahit Gök), Ankara International Film Festival / Turkey

DEMSALA DAWİ: ŞEWAXAN (LAST SEASON OF SHAWAKS) Son Mevsim Şavaklar

2009 58. Mannheim International Film Festival International Special Private Jury Award

2009 Best Documentary International Ankara Film Festival

HE BÛ TUNE BÛ (Once Upon a Time) Bir Varmış Bir Yokmuş

2014 - 36. Cinema Du Reel International Documentary Film Festival Lıbrarie's Award

2014 -33. İstanbul Intl.Film Festival FIBRESCI Award Turkey

2014 -33. İstanbul Intl.Film Festival Special Mention Of Jury/Turkey

2014- 25. Ankara İnternational Film Festival Special Jury Award/Turkey

2014 Montreal Intl Documentary Festival (RIDM), Best International Feature, Canada

2015 Nurnberg Film Festival, Special Jury Award / Germany

2015 FILMES DO HOMEM - Melgaço International Documentary Festival, Best International Feature, Portugal

2015 Duhok Int. Film Festival - The Special Mention Award, Irak

2015 Apricot Tree International Ethno Film Festival - Special Jury Award, Armenia

2015 Saratov Sufferings International Film Festival - 'Saratov Harmony Award, Rusia

2015 Gold Laurel Film Festival - Spescial Jury, Award, Turkey