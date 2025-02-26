Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:02

Güncelleme: 26.02.2025 - 12:09

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklanan "Oy'una Geldik" filmi yönetmeni Kazım Öz, "Yıllardır emek sarfederek ürettiğimiz filmi seyircimize ulaştırmak hukuki yollarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi. Peki, Yasaklanan 'Oyuna Geldik' filminin konusu ne? Oyuna Geldik filminin oyuncuları kimler? Oyuna Geldik film neden yasaklandı?

OYUNA GELDİK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çoğu sol görüşlü olan Ovacık kasabasında sol partinin adayları bir türlü uzlaşamaz ve sağ görüşlü bir belediye başkanı seçilir. Başkan Hıdır Diri, koltuğunu korumak için çeşitli numaralara başvurur.

OYUNA GELDİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Zeynep ELçin

İlyas Salman

Kanbolat Görkem Aslan

Ömür Arpacı

Volga Sorgu

OYUNA GELDİK FİLMİNİ NEDEN YASAKLANDI?

Bakanlığa bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü tarafından gönderilen kararda filmin gösterime uygun bulunmadığı yönetmen Kazım Öz'e bildirildi.

Bakanlığın kararında şu ifadeler kullanıldı:

"Yapımcılığını Kazım Öz'ün üstlendiği "Oy'una Geldik isimli film, 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanuni 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince Alt Kurul tarafından Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulma sevk edilmiştir. İlgili film, 24.02.2025 tarihinde gerçekleştirilen Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu toplantısında Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4 üncü maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda değerlendirilmiş olup filmin ticari dolaşıma ve gösterime sunulması, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince, oybirliği ile uygun bulunmamıştır"

'ZER' DE YASAKLANMIŞTI

Kültür ve turizm Bakanlığı, Kazım Öz’ün yönettiği “Zer” filminin de bazı sahnelerini yasaklamıştı. Bu sahneler gösterildiği için "örgüt propagandası" yapıldığı gerekçesiyle Öz hakkında dava açılmıştı.