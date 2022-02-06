Kedinize mama haricinde verebileceğiniz 12 yiyecek
Birçok evcil hayvan sahibi, kedilerini beslerken nelere dikkat etmesi gerektiğini bilmiyor. Kedi beslenmesi çok konuşulmayan bir konu olsa da, aslında bir etobur olan kedilere verdiğiniz bir yiyecek bile onlara zarar veriyor olabilir. İşte kedilerinize mama haricinde verebileceğiniz yiyecekler...
Bazen sadece açlıklarını gidermek için verilen tek bir besin bile, kedilerin sağlığını tehlikeye atabiliyor. Bu yüzden, kedi beslenmesi, evcil hayvan sahiplerinin dikkat etmesi gereken konuların başında geliyor. Genel olarak kediler için özel olarak üretilmiş mamalar var ve veterinerler ev yemekleri yerine bu mamaları öneriyor.
Mamaların avantajı, aslında düşündüğümüzden daha narin bir mideye sahip olan kedilerin besin ihtiyaçlarını karşılamaları. İçerisinde hem onlar için gerekli protein, karbonhidrad gibi besinler bulunan hem de yararlı vitaminlerin yer aldığı kaliteli mamalar kedilerinizin sağlığı için en mantıklı tercihlerdir.
MAMA YERİNE HANGİ BESİNLER TERCİH EDİLEBİLİR?
Fakat mama fiyatları da artan kur oranları nedeniyle iyice yükseldi. Bu da 'Kedilere mama haricinde hangi besinler verilebilir?' sorusunu akıllara getirdi. Özellikle sokak hayvanları için kapınızın önüne bırakabileceğiniz yağsız ve tuzsuz tavuk, balık gibi ürünler dışında yulaf ezmesi gibi gıdalar koyabilirsiniz.
İşte, WebTekno'da yer alan habere göre, kedilerin mama haricinde yiyebileceği besinler...
YUMURTA
Protein ve B vitamini kaynağı olan yumurta, kedilerinize verebileceğiniz yararlı bir besin. Fakat kedilerinize ve hatta hiçbir canlıya çiğ yumurta vermemelisiniz. Yağsız şekilde pişmiş güzel bir yumurta kedileriniz için ziyafet olabilir.
YOĞURT
Normalde süt ürünlerini kedinize verirken çok dikkatli olmalısınız. Öte yandan protein ve kalsiyum açısından zengin yoğurt, kedilerin süt ürünlerini almasında zararlı olmasını sağlayan laktozu oluşum sırasında kültürüyle parçalar ve kedileriniz için uygun bir forma dönüştürür. Elbette listemizdeki diğer bütün gıdalar gibi çok aşırıya kaçmadan 1 yemek kaşığı gibi küçük ölçeklerde vermenizin daha sağlıklı olduğunu unutmayın.
TAVUK
Kediniz, hepçil olan köpeklerin aksine etobur canlılardır. Bu sebeple dostunuz lifli yiyecekleri köpekler kadar kolay sindiremez ve sevmez. Bu sebeple kedinizin sık sık et de yemesi gerekmektedir. İyi bir yağsız tavuk eti, kediniz için sağlam bir protein kaynağıdır. Kedinize tavuk verirken yağlı olan derisinden arındırmayı unutmayın. Ayrıca tavuk kemikleri kırıldığında çok sivri olabileceği ve dostunuzun iç organlarına zarar verebileceği (kesilme vb.) için yağsız ve kemiksiz bir tavuk eti vermenizi öneriyoruz.
BALIK
Balık, kediniz için harika bir besindir. Yağsız protein ve omega-3 kaynağı olan balığı kedinize verirken kılçıksız olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca cıva dozları az olan somon, sardalya, hamsi gibi balıkları tercih edebilirsiniz.
PİŞMİŞ KIRMIZI ET
Kedinizin etobur olduğunu söylemiştik. Kedinize bir protein takviyesi yaparken demir ve B vitamini kaynağı da olan etleri yağsız ve pişmiş bir şekilde verebilirsiniz. Diğer pek çok besinde olduğu gibi az miktarda kırmızı et de kediniz için yararlı bir besindir.
MUZ
Potasyum ve çözünebilir lif değeri yüksek olan muz, kediler için güzel bir atıştırmalık kaynağıdır. Kediniz için gerekli günlük kalori alımının yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde verebileceğiniz muzlar, dostunuzun daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.
PİRİNÇ
Pirinç her ne kadar kedilerinizin diyetinde önemli bir yere sahip olmasa da düşük dozlarda herhangi bir zararı da bulunmuyor. Ayrıca sindirim sorunu yaşayan kedilerinizin bu sorunu çözmesinde yardımcı oluyor.
YULAF EZMESİ
Sporcuların vazgeçilmezi olan yulafta bol miktarda protein, lif ve demir bulunuyor. Bu besinler de kediniz için sağlıklıdır.
KAVUN
A ve C vitamini yönünden zengin olan kavun, kediniz için düşük miktarlarda güzel bir atıştırmalıktır.
BAL KABAĞI
Kabızlıktan kıl yumaklarına kadar pek çok şeye yardımcı olan bal kabağı ayrıca lif ve diğer pek çok besin yönünden zengin. Baharatsız iyi pişmiş bir bal kabağı kediniz için sağlıklı bir besin kaynağıdır.
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