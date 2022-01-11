Kedinizin sizi yalamasının 4 olası sebebi

11 Ocak 2022 Salı, 00:00

Birçok kedi sahibi, evcil hayvanlarının dilinin zımpara gibi olan dokunuşunu hissetmiştir. İlk yalama ile tüylü arkadaşınızın dikkatini çektiğiniz için sevinebilirsiniz, sonrasında ise aşırıya kaçıldığında cildiniz biraz daha hassaslaşarak tepki gösterebilir. Olduğundan fazla yalama bir stres belirtisi olabileceğinden bu konuda kedinin biraz daha gözlem altında tutulması gerekir.

Kediler, çoğu kedi için oldukça tipik olan birkaç nedenden dolayı insanlarını yalar. Ancak aşırı yalama, altta yatan bir soruna işaret edebilir, bu nedenle veterinerinizin yardımıyla araştırmanız gereken bir şey olabilir. Aşağıdaki liste, kedinizin neden sizi yalamayı bırakmadığını anlamaya başlamanıza yardımcı olabilir.

1. BÖLGELERİNİ İŞARETLİYORLAR

Elbette kediler, nesnelerin kendilerine ait olduğunu iddia etmek için asma kilitler veya isim etiketleri kullanmazlar. Bunun yerine, benzersiz kokularıyla nesneleri işaretlemek için yanaklarında, ayaklarında ve kuyruklarında bulunan koku bezlerini kullanırlar. Kediniz yaşam alanlarının, en sevdiği tırmalama direğinin veya insan arkadaşlarının sınırlarını çizebilir.

Hayvan kurtarıcısı ve Every Creature Counts'un sahibi Lovelia Horn, "Kediler, sahiplerini kendilerine ait olarak işaretlemek için yalarlar. Kedi, sizin evcil hayvanınız olmasa bile, sizi kendi bölgelerinin bir parçası olarak gördüklerini gösterdiği için tükürükleriyle işaretlerler" diyor.

Kedilerin kokularını yayma yollarından biri de yalamadır. Ayrıca vücutlarını size sürtebilir veya yanaklarıyla size sokulabilirler. Kedinizin koku alma duyusu sizinkinden 14 kat daha güçlü olduğundan, muhtemelen bıraktıkları kokuyu almayacaksınız. Fakat artık diğer tüylü dostlar arasında fark edilir bir kokunuz olur.

2. SİZİ TIMAR EDİYORLAR

Kedi dilleri sadece mama yemek için değildir. Aynı zamanda güçlü bakım araçlarıdır. Kedi dilleri, papilla adı verilen küçük, sert dikenlerle gömülüdür. Kedinizin dili tüylerinin üzerinde gezinirken, bu kanca şeklindeki dikenler kürk tellerine takılır ve tükürükleri kiri temizlemeye yardımcı olduğu için tamamen doğal bir dolaşıklık açıcı fırça haline gelir.

Yavru kediler de kendilerini temiz tutma konusunda pek iyi değillerdir. Annelerinin onları yalamasına ve nasıl yapıldığını göstermesine ihtiyaçları var. Kediniz, sizin de kendinizi temiz bir şekilde yaladığınızı hiç görmemiştir, bu nedenle yanlışlıkla temel hijyen dersine ihtiyacınız olduğuna inanmaları olasıdır.

SeniorTailWaggers'da sertifikalı hayvan davranış uzmanı Crista Coppola, "Kediler usta tımarcılardır ve günlerinin büyük bir bölümünü kendilerini tımar ederek geçirirler. Bazen bu davranışları, insanlar da dahil olmak üzere çevrelerindeki sosyal ortaklara kadar uzanabilir" diyor.

3. ÇOK ERKEN SÜTTEN KESİLDİLER

Yavru kedileri annelerinden çok erken ayırmak, kedilerde uzun süreli strese neden olabilir. Ancak uzmanlar neyin 'çok erken' olduğu konusunda hemfikir değil. Amerikan Veteriner Hekimler Birliği, yeni bir eve taşınmadan önce bir yavru kedinin yaklaşık 8 haftalık olması gerektiğini önermektedir. New York'taki Pleasant Plains Hayvan Hastanesi gibi diğer gruplar, yavru kedilerin 12 ila 14 haftalık olmasını tavsiye ediyor. Ne olursa olsun, vahşi doğadaki yavru kediler 4 ay boyunca annelerine yakın kalırlar ve onları daha erken ayırmak yavru kedi için sıkıntıya neden olabilir.

Yavru kedilerin stresle baş etme yollarından arasında, yumuşak şeyleri yoğurmak, yalamak veya emmek bulunur. 'Yumuşak şeyler' yün veya kumaş içerebilir, ancak yavru kediler ağızlarını parmaklara veya kulak memesine de koyabilir. Bazen yün emme olarak adlandırılan bu davranış, emzirmeyi taklit eder.

2017'de 5 bin 700'den fazla kedi üzerinde yapılan bir çalışmada, yaklaşık üçte birinin yün emme davranışı vardı. Bir kedi ne kadar geç sütten kesilirse, endişeli şekilde yün emmeye başlama olasılıkları o kadar azdı. Daha sonra sütten kesilen kedilerin de aşırı tımar etme olasılıkları daha düşüktü.

4. İLGİNİZİ İSTİYORLAR

Bir kedi sizi bir soruna karşı uyarmak istediğinde, ıslak dilini cildinize sürtmek genellikle işe yarar. Kucaklaşmak istiyorlar ya da çöp kutusunun temizlenme zamanının geldiğini size bildiriyor olabilirler. Yine de genelde sorun, küçük bir sorundur. Coppola, "Daha az yaygın olan durumlarda, sahibini yalamak bir stres işareti olabilir" diyor. Bu durumda, bir kedi tipik olarak saklanmak, yiyecekleri reddetmek, kumunun dışına tuvalet yapmak gibi ek stres belirtileri gösterecektir.

Kedilerin özellikle yeni bir eve taşınmak veya aileye yeni bir evcil hayvan eklemek gibi büyük değişim zamanlarında rahatlığa ihtiyaçları vardır.