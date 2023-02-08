Kelle paça yerine yapılabilir tek çorba, Uzmanlar öneriyor

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 22:57

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 22:57

Havalar soğurken kış hastalıkları da artmaya başladı. Uzmanlar kelle paça çorbası yerine tavuk suyu çorbasının da yapılabileceğini belirtiler.

Son dönemde kelle paça fiyatları cep yakarken vatandaşlar alternatif çorbaları araştırıyorlar.





TAVUK SUYU ÇORBASININ FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR





Boğaz ağrısına iyi geliyor

Öksürüğü önlüyor

İyi bir balgam söktürücü

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Grip ve soğuk algınlığına da iyi geliyor

TAVUK SUYU ÇORBASININ TARİFİ NASILDIR?

Bir adet büyük boy tavuk göğsü

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı tel şehriye

3 bardak tavuk suyu

2 bardak su

Karabiber

Tuz





Terbiyesi için:

3 yemek kaşığı yoğurt

Bir yumurta





TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI YAPILIŞI

Tavuk göğsünü bol suda tamamen pişene kadar haşlayın.

Haşlanan tavuk suyundan 3 bardak ayırın ve süzün.

Tavuk etini tiftikleyin.

Tencerede tereyağını eritin.

Yağ köpük köpük olduğunda içine tel şehriyeyi içine atın ve rengi kahverengiye dönene kadar kavurun.

Üzerine baharatları, tuzu ve unu ilave edin.

Unu da şehriyelerle 2,3 dakika kavurduktan sonra tavuk suyunu ve içme suyunu tencereye ekleyin.

Çorbayı kaynamaya bırakın.

Bu sırada yoğurdu ve yumurtayı bir kasede çırpın.

Çorbanın içinden bir kepçe su alın ve yavaş yavaş yoğurt karışımının içine koyarak hızlıca çırpmaya devam edin.

Terbiyeyi şimdi kaynayan çorbanın içine aktarın ve çorbanın kesilmemesi için karıştırın.

Tiftiklediğiniz tavuk etlerini çorbanın içine alın.

Yaklaşık 15 dakika pişirdikten sonra çorbanız hazır.

Afiyet olsun.

TAVUK SUYU ÇORBASI YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

*Mutlaka kendi haşladığınız tavuğun suyunu kullanmalısınız.

*Servis aşamasında üzerine taze kıyılmış maydanoz ekleyerek lezzetini de taçlandırabilirsiniz.

*Çorbaya tane karabiber ilave edebilirsiniz.

*Tavuk göğsü yerine tavuk butu da çorba yapımında kullanabilirsiniz.

Çorbanızı içerken limon ve elma sirkesi eklemeyi de ihmal etmeyin!