Kelliğe çare! İşte erkekler için saç dökülmesine iyi gelecek 5 doğal yöntem...

Yayınlanma: 12.02.2024 - 11:17

Güncelleme: 12.02.2024 - 11:17

Erkeklerde saç dökülmesi genellikle genetik faktörlere bağlı olarak gerçekleşmektedir. Genetik faktörünün yanı sıra; kullanılan ürünler, stres, vitamin eksikliği ve tütün ürünleri kullanımı gibi pek çok sebep de saç dökülmesine sebebiyet vermektedir. Erkeklerde saç dökülmesini engellemek için vitamin takviyesi alınmakta ve tütün ürünlerinden uzak durulmaktadır. Peki erkeklerde saç dökülmesine ne iyi gelir? İşte cevabı...

ERKEKLERDE SAÇ DÖKLMESİ NEDEN OLUR?

Erkeklerde saç dökülmesi yaygın olarak şakak ve tepe bölgesinde gerçekleşmektedir. Argenetic Alopecia olarak adlandırılan bu dökülme tipinin nedenleri; genetik faktörler ve Dihidrotestesteron hormonudur. Dihidrotestesteron hormonu; kıl köklerini inceltmekte ve kısaltmaktadır. Genetik faktörlere ve hormonlara bağlı olarak gelişen saç dökülmelerinde; uzman müdahalesi yapılmadığında saç kökünün yok olduğu ve tekrar saç çıkmadığı görülmektedir. Saç dökülmesi nedenleri dikkatle incelenerek, uzman yardımına ihtiyaç duyulup duyulmadığı anlaşılabilmektedir. Saç dökülmesinin genel sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

Düzensiz beslenmek

Vitamin eksikliği

Stres

Tütün ürünleri kullanımı

Boya ve açıcı gibi kimyasallar

Kullanılan temizleyici ürünler

Yüksek ısıda işlem uygulamaları

ERKEKLERDE SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELECEK DOĞAL YÖNTEMLER NELERDİR?

1. Lavanta Yağı:

Lavanta yağının saçkıran ve saç dökülmesi gibi problemlere iyi geldiği bilinmektedir. Lavanta yağının, gece yatmadan önce masaj yapılarak saç derisine uygulanması ve sabah şampuanla saçtan arındırılması halinde; kepek problemi ortadan kalkmakta, saç derisi nefes almakta ve saç kökleri güçlenmektedir.

2. Çam Terabentin Yağı:

Çam terabentin yağı saç dökülmesi sorunu yaşayan bireylerin tercih ettiği, bitkisel ürünler arasında bulunmaktadır. Çam terabentin yağı, düzenli olarak kullanıldığında; saç dökülmesini durdurmakta, sağlıklı saçları güçlendirmekte ve saç uzama hızını arttırmaktadır.

3. Karanfil Yağı:

Karanfil yağını saçlara uygulamak; sağlıklı uzayan, hacimli ve güçlü saçlara ulaşmayı sağlayabilmektedir. Karanfil yağının saç derisine nefes aldırdığı ve kepek sorunu ortadan kaldırdığı bilinmektedir. Karanfil, hindistancevizi ve lavanta gibi yağlar karıştırılarak saça uygulandığında; saç köklerinin güçlendiği ve saç dökülmesinin azaldığı görülebilmektedir.

4. Badem Yağı:

Badem yağı; saça canlılık kazandırmakta ve saç köklerini güçlendirmektedir. Badem yağının içeriğinde bulunan E vitamini, yıpranmış saçların onarılmasına yardımcı olmaktadır. Hafta bir kez saç diplerine badem yağı uygulamak saç dökülmesini azaltmakta ve saça hacimli bir görünüm kazandırmaktadır.

5. Argan Yağı:

Argan yağı; saç bakımında yaygın olarak kullanılan, doğal ürünler arasında yer almaktadır. Argan yağının, saç diplerine ve uçlarına masaj yapılarak uygulanması; saç köklerini güçlendirmekte, saça canlılık kazandırmakta ve saç tellerini daha hacimli hale getirmektedir. Argan yağı, saç uzamasını hızlandırdığı için kısa ve ince yapıdaki saçları, daha uzun ve kalın hale getirmekte ve saça gür bir görünüm kazandırmaktadır.

6. Hindistan Cevizi Yağı:

Hindistancevizi yağı; maske, saç bakım kremi ve şampuan gibi saç bakım ürünlerinde bulunabilmektedir. Hindistancevizi yağının hafif yapısı, saçı ağırlaştırmadan güçlendirmektedir. Hindistancevizi yağının düzenli olarak kullanılması halinde; saçların daha parlak ve canlı göründüğü, saç kırıklarının azaldığı, saç tellerinin hacim kazandığı ve saçın kolaylıkla tarandığı görülmektedir.

7. Yeşil Çay:

Yeşil çay saçlardaki dökülmeyi azaltmaya yardımcı oluyor. İki poşet yeşil çayı demleyip soğuduktan sonra saç diplerinize uygulayın. Bir saat beklettin sonra yıkayın ve bu yöntemi 10 günde bir saçlarına uygulayın.

8. Çay Ağacı Yağı:

Saçınızda bulunan fazla yağı alır ve aşırı yağlanmayı önler. Saç derisini nemlendirerek de kuruluğa neden olan mantar ve egzama gibi cilt hastalıklarının olumsuz etkilerini en aza indirger.

9. Aloe Vera:

Uygulaması çok basit olan bu yöntemi, sadece bir aloe vera yaprağını yatay olarak keserek ve saç köklerinin hemen üzerinde hafifçe ovalayarak yapmanız yeterlidir. Aloe vera kristalini saçınızda kurumaya bırakın ve ardından bol su ile durulayın. İyi sonuçlar için bu prosedürü günlük olarak tekrarlayın.

10. Biberiye Yağı:

Saçı besleyen ve güçlendiren bir diğer uçucu yağ ise biberiyedir. Yağ, saç derisine masaj yapılarak uygulanır. Bu hareket kan dolaşımını uyarır ve saç köklerinin güçlenmesini sağlar. Bu yağı düzenli olarak kullandığınız şampuana da ekleyebilirsiniz.