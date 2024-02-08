Saçlarınızın ihtiyacı olan nem onda saklı! Buğday proteini nedir? Saça faydaları nelerdir?

Yeterli miktarda alınmayan protein; saçlarda kendisini yıpranmış ve hacimsiz bir görünüm olarak belli edebilir. Peki saçlar nasıl güçlendirilir? Buğday proteini nedir? Saça faydaları nelerdir? İşte cevabı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.02.2024 - 00:22
Saçlarınızın ihtiyacı olan nem onda saklı! Buğday proteini nedir? Saça faydaları nelerdir?
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Vücudun günlük olarak aldığı protein miktarı genel sağlığın yanı sıra saçlar için de oldukça önemlidir. Protein miktarının yeterli seviyede alınmadığı durumlarda saçlar; cansız, yıpranmış, mat ve hacimsiz bir görünüm yakalar. Buğday proteini ise saçların gerekli protein miktarını karşılayarak saç sağlığına ve bakımına önemli destek sağlayan bir yardımcı olarak öne çıkıyor. Peki saçlar nasıl güçlendirilir? Buğday proteini nedir? Saça faydaları nelerdir? İşte cevabı...

BUĞDAY PROTEİNİ NEDİR?

Buğday proteini bir diğer adıyla lektin, çeşitli tahıllarda bulunan ve prolamin adını taşıyan protein çeşitlerinden oluşan bir protein türüdür.  Proteinler buğdayın yapısını oluşturan en önemli bileşenleri arasında yer alır. Bitkiye güçlü bir yapı kazandırır. Yetişme aşamasında diğer zararlardan korunması konusunda önemli bir rol oynar. Saç bakımında ise saçları dış etkenlerden koruması, dolgunluk ve hacim kazandırması, mat ve cansız görünümü gidermesi amaçlarıyla pirinç proteini ile birlikte en çok kullanılan bileşenlerden birini oluşturuyor.

BUĞDAY PROTEİNİN SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Buğday proteini tıpkı buğdayın yapısında yer alan koruyucu özelliğini saçlar üzerinde de sergiliyor. İçerisinde yer alan aminoasitler nedeniyle suda kolayca çözülebilen buğday proteini, ilk kullanımda saç dokusuna etki etmeye başlıyor. Buğday proteininin faydaları şu şekilde sıralanıyor:

Güçsüz saç tellerini onarmaya yardımcı oluyor.

Saçlarda yaşanan koparak dökülmelerin önüne geçiyor.

Nemlendirici özelliği sayesinde daha parlak bir görünüm sağlıyor.

Saçlardaki yıpranmayı azaltarak saça hacim kazandırıyor.

Saçları doğal yağlarından ayırmadan koruyor.


BUĞDAY PROTEİNİ NASIL KULLANILIR?

En yüksek verimin elde edilmesi amacıyla hidroliz işleminden geçirilen buğday proteini, “hidrolize buğday proteini” adıyla sıvı bir şekilde tüketicilere doğrudan sunulabiliyor. Fakat bu şekilde doğru kullanım miktarlarına uyulmazsa, saçta sertleşme ve ağırlaşma gibi istenenin tam tersi etkiler meydana gelebiliyor. Bu sebeple buğday proteini için en ideal kullanım, hidrolize buğday proteinini uygun ölçüde içeren ürünleri tercih etmekle oluyor. Aynı zamanda bu ürünler çeşitli yağlarla ve pirinç proteini gibi farklı proteinlerle de zenginleştiriliyor. Bu sayede birden fazla hedefe yönelik içerik bir araya getirilmiş oluyor ve böylece saça çok daha güçlü bir bakım desteği sağlanabiliyor.


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