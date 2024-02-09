Işıl ışıl ve sağlıklı saçlar için doğal çözümler: Evde yapabileceğiniz 5 doğal saç maskesi...

Yayınlanma: 09.02.2024 - 16:33

Güncelleme: 09.02.2024 - 16:33

Dış görünüşümüzü belki de en önemli unsuru olan saçlarımız, doğru bakım yöntemleri uygulanarak canlı ve sağlıklı kalabilirler. Saçların ışıltısını ve canlılığını korumak için doğal çözümlere ihtiyacımız var. Evde yapılabilecek doğal saç maskeleri ile kolayca saçlarınızı canlı hale getirebilirsiniz. Peki evde yapabileceğiniz saç maskeleri nelerdir? İşte evde yapabileceğiniz 5 doğal saç maskesi...

1. KOLAY KIRILAN VE MAT SAÇLAR İÇİN: YUMURTA SARISI VE LİMON MASKESİ

İyi beslenemeyen saçlar parlaklığını yitirir ve kolay kırılmaya başlar. Evde bulunan malzemeler ile oluşturabileceğin saç maskeleri ile saç köklerini güçlendirebilir, kırılma ve mat görünümün önüne geçebilirsin. Her evde bulunan yumurta ve limonu kullanarak hazırlayabileceğin bu maske ile saçların derinlemesine beslenecek.

Uygulanışı:

Az miktarda limon suyu eklediğin 2 yumurta sarısını iyice karıştır. Karışımı saç köklerinden saç uçlarına doğru uygula ve maskenin saç dokusuna işlemesi için 30 dakika bekle.

2. YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN: HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI MASKESİ

Saç şekillendirme cihazları, hava kirliliği gibi çevresel faktörler ve saç boyalarından dolayı saçların yıpranmış ve güçsüz görünüyor olabilir. Kırıklar ve ayrılmış saç uçları, yıpranmış saçlara işaret eder. Saçlarını kestirmeden yıpranmış saç görünümünün önüne geçmek için nemlendirici saç maskelerine şans verebilirsin. Güçlü yapısı ile onarıcı ve besleyici özellikte olan hindistancevizi yağı, saçları nemlendirmekte son derece başarılıdır.

Uygulanışı:

Mikrodalga fırında ya da cezvede ısıttığın 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağını nemli saçlarına uygula. Kirliliği önlemek adına başına duş bonesi geçirmeni veya yastık kılıfının üzerine bir havlu sermeni öneririz. Bir gece bu şekilde uyu, sabah saçlarını şampuanla ve durula. İnce telli saçların varsa ve hindistancevizi yağı saçların için fazla ağır gelirse, aynı maskeyi avokado yağı veya zeytinyağı gibi daha hafif yağlar ile de uygulayabilirsin.

3. KEPEK PROBLEMİ OLAN SAÇLAR İÇİN: ZENCEFİL, LİMON VE ZEYTİNYAĞI MASKESİ

Kepek problemi olanlarda saç derisinin kuruyup kaşındığı, ölü saç derilerinin pul pul olup döküldüğü görülür. Kepeği kontrol altına almak için saç derini yatıştıracak ve nemlendirecek maskeler uygulamayı tercih edebilirsin. İltihap önleyici ve canlandırıcı özelliklerinden dolayı taze zencefil, saç derisini yatıştırmak ve kepeği önlemek adına etkili bir malzemedir.

Uygulanışı:

Yarım taze zencefili 2 fincan kadar su ile dolu bir kabın içine iyice rendele. Bu karışımı suyun yarısı buharlaşana kadar kaynat. 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını oluşan karışıma ekle. Karışımı saç derine yedir, kurumasını bekle ve saçlarını şampuanla. Bu karışım ile saç derisindeki hücre kaybının önüne geçebilir, kepekle savaşabilirsin.

4.YAĞLI SAÇLAR İÇİN: YUMURTA AKI VE LİMON MASKESİ

Saç maskelerinin çabuk yağlanan saç tipleri için uygun olmadığı, yağlanmayı hızlandıracağı söylense de evde bulunan kolay malzemeler ile yağlanmanın önüne geçen doğal bir saç maskesi hazırlaman mümkün. Yumurta akının bünyesinde barındırdığı protein enzimlerinden faydalanan bu saç maskesi, saçlarını beslemenin yanı sıra saçlarının yağlanma sürecini yavaşlatacak.

Uygulanışı:

1 yumurtanın beyazı ve yarım limonun suyunu güzelce karıştır. Karışımı saç köklerinden saç uçlarına doğru yedir ve 30 dakika beklet. Daha sonra saçlarını ılık su ile iyice durula.

5. HACİMSİZ SAÇLAR İÇİN: SÜT; YULAF VE BADEM YAĞI MASKESİ

Saçların hacmini ve dolgunluğunu yitirmiş, zayıf görünüyor olabilir. Ancak kolaylıkla hazırlanabilen, doğal saç maskeleri ile saçlarını canlandırabilir ve saç tellerinin dolgunluğunu artırabilirsin. Hacim artırıcı saç maskelerine şans verirken en önemli noktanın maskeyi hafif nemli saç tellerine derinlemesine uygulamak olduğunu unutmamalısın.

Uygulanışı:

Yarım fincan yulaf, 2 yemek kaşığı badem yağı ve yarım fincan sütü karıştır. Herhangi bir süt çeşidi tercih edilebilir fakat en iyi sonucu besleyici özelliğinden ötürü tam yağlı inek sütü ile almak mümkündür. Maskeyi tüm saçına uygula ve 20-40 dakika bekle. Maskeyi saçında ne kadar uzun süre bekletirsen o kadar etkili bir sonuç alacağını unutma. Daha sonra saçlarını kurut ve her zaman yaptığın gibi şekillendir. Saçlarının çok daha dolgun ve canlı göründüğünü fark edeceksin.