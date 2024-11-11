Kemal Sunal, doğum gününde ailesinin duygusal paylaşımlarıyla anıldı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 10:42

Güncelleme: 11.11.2024 - 10:42

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, doğum gününde filmleri ve canlandırdığı karakterlerle anılmaya devam ediyor. Toplumun her kesiminin gönlünde yer edinen Kemal Sunal’a duyulan sevgi, bu özel günde yine sosyal medyada paylaşımlarla dile getirildi.

Usta oyuncunun oğlu Ali Sunal, babasının doğum gününe özel duygusal bir paylaşım yaptı. Ali Sunal, babası Kemal Sunal ve kardeşi Ezo Sunal ile doğum günü kutladıkları bir fotoğrafı paylaşarak, "İyi ki doğdun benim aşkım babam. İyi ki bu dünyaya geldin. Benim melek babam…" ifadeleriyle babasına olan sevgisini dile getirdi.

Ezo Sunal ise babasının fotoğrafını paylaşarak "İyi ki doğmuş babam" notunu düştü.

"EN SEVDİĞİN KIYAFETİ SEÇTİM"

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kemaaaalllll! Doğum günün ya bugün onun için çok sevdiğin bu renkli kıyafeti seçtim iyi ki doğdun (Şimdi bu kıyafet Kemal Sunal Müzesi’nde)"