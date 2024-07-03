Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde oğlu Ali Sunal'dan duygusal paylaşım

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybeden babası için anma mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 12:30
Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde oğlu Ali Sunal'dan duygusal paylaşım
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Ali Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybeden Kemal Sunal için anma mesajı paylaştı. 

Mesajını Instagram hesabı üzerinden paylaşan Ali Sunal, paylaşımda Kemal Sunal'la çekilmiş fotoğrafına yer verdi. 

Ali Sunal, yaptığı paylaşımda "Bugün gibi bir yaz gününden bu fotoğraf eski yazlık evimizden. Bu sene 24 yıl oldu sen gideli ve ilk defa bu sene sensiz hayatım senle geçirdiğim hayatımı geçti süre olarak. Çok özledim babam. Umarım bir yerden beni, annemi, kardeşimi, kurduğum ailemi, torunlarını görüyorsundur. Torunların gördükleri anda seni tanıyor ve çok merak ediyorlar. Onlara gücüm yettiğince tanıtacağım yaşatacağım melek dedelerini. Seni çok seviyorum babam" ifadelerini kullandı. 


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