Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı: "Garip" filminin Fatoş'unun son hali gündem oldu

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 11:06

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 11:25

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal ile Garip filminde başrolü paylaşan çocuk yıldız Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

Alton, 1986 yılında çekilen Garip filminde canlandırdığı sevimli Fatoş rolüyle hafızalarda yer etmişti.

İşte, 36 yıl sonraki haliyle herkesi şaşırtan Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hâli:

Garip filmiyle geniş kitlelerin tanıdığı minik yıldız bu projenin ardından Gecenin Öteki Yüzü isimli dizi ve Keşanlı Ali Destanı, Beyaz Bisiklet, Arka Sokaklar ve İmkansız Aşk gibi yapımlarda rol aldı.

Oyunculuğu bırakan Alton, şimdilerde otel işletmeciliği yapıyor.