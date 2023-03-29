Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı: "Garip" filminin Fatoş'unun son hali gündem oldu
Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden Kemal Sunal ile başrolü paylaşan çocuk yıldız Ece Alton yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Ece Alton, 1986 yılında çekilen Garip filminde canlandırdığı Fatoş rolüyle hafızalara kazınmıştı. İşte, Garip filminin sevimli Fatoş'u Ece Alton'un son hali...
Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal ile Garip filminde başrolü paylaşan çocuk yıldız Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.
Alton, 1986 yılında çekilen Garip filminde canlandırdığı sevimli Fatoş rolüyle hafızalarda yer etmişti.
İşte, 36 yıl sonraki haliyle herkesi şaşırtan Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hâli:
Garip filmiyle geniş kitlelerin tanıdığı minik yıldız bu projenin ardından Gecenin Öteki Yüzü isimli dizi ve Keşanlı Ali Destanı, Beyaz Bisiklet, Arka Sokaklar ve İmkansız Aşk gibi yapımlarda rol aldı.
Oyunculuğu bırakan Alton, şimdilerde otel işletmeciliği yapıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti
- Fahrettin Koca ‘affını’ istedi
- MHP seçime amblem ve adaylarıyla katılacak
- Erdoğan, Bakan Bilgin ile görüşecek
- Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
- Dünyaca ünlü astronotlardan yıllar sonra gelen itiraf
- Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a zehir zemberek sözler
- İnce'ye açık mektup
- MHP'den Sadettin Tantan'ın sözlerine ilk yanıt
- Cumhur İttifakı'nda derin çatlak