Kemal Sunal'ın 25. ölüm yıl dönümünde Sunal Ailesi'nden duygusal paylaşımlar: 'Sensiz çok eksiğiz'

"Kapıcılar Kralı", "Çöpçüler Kralı", "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa" ve "Sahte Kabadayı" gibi Türk sinemasının unutulmaz filmlerinde hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Kemal Sunal, vefatının 25. yılında sevenleri, ailesi ve sanatçı dostları tarafından özlemle anılıyor.

GÜL SUNAL: “BİR 25 SENE DAHA GEÇSE DE…”

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Gül Sunal, yıllar önce kaybettiği eşine duyduğu özlemi, duygusal bir mesajla dile getirdi.

İlk paylaşımında Amerikalı yazar Joan Didion’dan bir alıntı yapan Gül Sunal, şu sözleri paylaştı:

"Birinin yokluğunu anlayabilmek için önce onun gerçekten gittiğini kabul etmeniz gerekir. Bu düşündüğünüzden daha uzun zaman alır."





Bu alıntının ardından Gül Sunal şu ifadeleri kullandı:

"Kemal... Ben senin gerçekten gittiğini kabul edemiyorum. Uzun zaman gerekliymiş bunun için... Bir 25 sene daha geçse bunu anlayıp kabul etmem mümkün görünmüyor. Bir de sen gerçekten gitmedin ki. Yine geldi 3 Temmuz."

Ardından eşinin fotoğrafını paylaşan Sunal, "Bildiğim bütün sözleri söyledim 25 yıldır. Artık söz bulamıyorum" dedi.

ALİ SUNAL: “SENSİZ ÇOK EKSİĞİZ”

Usta oyuncunun oğlu Ali Sunal da, babasına olan özlemini sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi. İşte Ali Sunal’ın duygusal sözleri:

"3 Temmuz… 25 yıl oldu sen gideli, benim çocukluğum gençliğim biteli. 3 Temmuz sabahı iki avucumun arasından kayıp gittin bütün yakarışlarıma rağmen. Elinde olsa kalırdın, asla bırakmazdın beni. Biliyorum ama işte zaman gelmişti…"

"Seninle birlikte nazlanmalarım, şımarmalarım, çocukluğum, gülümsemelerimin çoğu ve en sevdiğim 'baba' kelimem de gitti. Şimdi mi? Seni hep yanımda hissetmeye çalışıyorum. Hep yanımda, kalbimde ol baba. Ama eğer yanımızda olabiliyorsan en çok annemin yanında ol, en çok onun ihtiyacı var sana. Torunlarının yanında ol, hiç görmeden hayranlar sana. Haydi bir kere şımarayım, nazlanayım sana. Seni seven herkesin, hepimizin yanında ol babam. Sensiz çok eksiğiz."

EZO SUNAL’DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal da babasını çocukluğunda onu öperken çekilen bir fotoğrafla andı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.



