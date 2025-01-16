Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi 'Zübük' yeniden çekiliyor: Ali Sunal başrolde!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 14:07

Güncelleme: 16.01.2025 - 14:47

1980 yılında Kartal Tibet’in yönetmenliğini yaptığı ve Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu Zübük filmi, Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olarak hafızalarda kalmıştı.

Ezel Akay’ın yönetmenliğinde, filmin yeniden çekilmesi için harekete geçildi.

BAŞROL OYUNCUSU BELLİ OLDU

Akay, geçtiğimiz günlerde katıldığı Ali İle Aramızda programında, Zübük’ün yeni versiyonunda başrolü Ali Sunal’ın üstlendiğini duyurdu.

Yıllar önce bu rolü teklif ettiği Ali Sunal, “Babamın oynadığı rolleri oynayamam” diyerek teklifi reddetmişti.

Ancak Ezel Akay, bu karara saygı gösterse de zamanla Sunal’ı ikna etmeyi başardığını belirtti.

Yönetmen Ezel Akay, yeni proje için heyecanını dile getirerek, “Zübük karakteri, yalnızca bir dönemin değil, bugünün de siyasi ve toplumsal yapısını yansıtan evrensel bir hikâye. Ali Sunal ile bu projeyi gerçekleştirmek beni heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.

ZÜBÜK FİLMİNİN KONUSU



Aziz Nesin’in kaleme aldığı ve Türk siyasi hayatındaki çarpıklıkları hicveden Zübük, sinema tarihinin unutulmaz eserlerinden biri olarak öne çıkıyor. Aziz Nesin’in “Zeybek” sözcüğünden esinlenerek oluşturduğu Zübük karakteri, Türk toplumunda yozlaşmış siyasetin bir simgesi hâline geldi.

1980 yılında, Kartal Tibet’in yönetmenliğinde ve Atıf Yılmaz’ın senaristliğinde beyaz perdeye aktarılan filmde, başrolü Kemal Sunal üstlendi. Sunal, unutulmaz performansıyla milletvekili İbrahim Zübükzade karakterine hayat verdi.

Çıkarcı ve Ahlaksız Bir Politikacı: Zübükzade



Filmde, İbrahim Zübükzade’nin hikâyesi üzerinden, çıkarcılık ve ahlaksızlığın toplumdaki etkileri çarpıcı bir şekilde işleniyor. Sözünde durmayan, yağcılık ve rüşvetle yükselen Zübükzade, politik entrikalarıyla halkı birbirine düşürerek her geçen gün daha fazla güç kazanır.

Gazeteci Yaşar (Metin Serezli), Zübükzade’nin yaşam öyküsünü araştırmak için köyü Gülören’e gider. Köy halkı, Zübükzade’den nefret etmekte ve onun hileleri yüzünden yaşadığı zararları anlatmaktadır. Köylülerin anlattığına göre Zübükzade, iş hayatına bir dairede katip olarak başlamış, kısa sürede aldığı rüşvetlerle zenginleşmiştir.



Destek Partisi’ne girerek yağcılıkla ocak başkanlığına yükselen Zübük, her adımında insanları birbirine düşürür. Zübükzade’nin hedeflerinden biri olan Yektane (Nevra Serezli), evlenme vaadiyle kandırılarak silah zoruyla nikâh masasına oturtulur. Ancak Zübükzade’nin halk üzerindeki etkisi öylesine büyüktür ki köylüler, belediye başkanı olması için ona adeta yalvarır.

Halkın Çağrısını Kendi Çıkarına Kullandı



Tüm bu olayların ardından milletvekili seçilen Zübükzade, yüzsüzlüğüyle gazeteci Yaşar’a halkı nasıl kandırdığını ve kendi çıkarları için nasıl kullandığını anlatarak izleyicilere çarpıcı bir tablo sunar. Ancak Zübük’ün oyunlarına kendisi de maruz kalan Yaşar, sonunda halkın çaresizliğine tanık olur ve onların her zaman haklı olduğunu anlar.