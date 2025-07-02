Kenan İmirzalıoğlu 7 yıl aradan sonra ekranlara dönüyor!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, televizyon dizilerine verdiği 7 yıllık aranın ardından yeniden ekranlara dönme kararı aldı. Son olarak 2018 yılında “Mehmed: Bir Cihan Fatihi” adlı dizide rol alan İmirzalıoğlu, uzun süredir televizyon projelerinde yer almıyordu.

Yıllardır dizi oyunculuğundan uzak kalan İmirzalıoğlu, sunuculuğunu üstlendiği “Kim Milyoner Olmak İster” programını geçen sezon başında bırakmıştı. Bu ayrılık, oyuncunun setlere dönerek yeni projelerde yer alacağı yönündeki iddiaları güçlendirmişti. İmirzalıoğlu’nun uzun süredir birçok senaryo okuduğu ve sonunda aradığı projeyi bulduğu öğrenildi.

AFİŞ YAYIMLANDI

İmirzalıoğlu’nun yeni dizisinin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor. Projeden yayınlanan ilk afişte “Ben bu ellerle can almayacağım, can kurtaracağım” sloganı yer aldı.





Dizinin hikayesi, yıllar önce ailesine rest çekip bağlarını koparmış bir adamın hayatı etrafında şekilleniyor. Yıllar sonra başarılı bir doktor olarak karşımıza çıkacak karakter, aile bağları ve geçmişiyle yeniden sınanacak.