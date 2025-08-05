Kenan İmirzalıoğlu başrolde: A.B.İ. dizisinin yönetmeni belli oldu!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolde olduğu A.B.İ “Aile Bir İmtihandır” dizisinin hazırlıkları sürüyor.
OGM Pictures’ın ATV için çekilmesi gündemde olan diziyi kimin yöneteceği merak konusuydu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven’in yazdığı diziyi Taylan Birader’ler çekecek.
Ekim ayına yetiştirilmesi planlanan dizinin çalışmalarının ay ortasında hızlanması bekleniyor. Dizide yıllar önce ailesiyle bağlarını koparıp uzaklaşmış olan cerrah Doğan’ın kardeşinin düğünü için memleketine gitmesiyle başlayan olayları ekrana taşıyacak.
“Bu ellerle can almayacağım, can kurtaracağım” sloganıyla ekrana taşınacak projenin diğer oyuncuları henüz belli olmadı.