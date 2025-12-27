Kendall Jenner'dan Kürk Mantolu Madonna paylaşımı!

Sabahattin Ali’nin başyapıtları arasında yer alan ve Türkiye’de her yıl en çok okunan kitaplar listesinde üst sıralarda bulunan “Kürk Mantolu Madonna”, uluslararası başarısını sürdürüyor. Romanın “Madonna in a Fur Coat” adıyla İngilizce yayımlanan baskısı, bu yıl İngiltere’de 30 bin adet satışa ulaşarak Jane Austen’in klasik eseri “Gurur ve Önyargı”nı geride bıraktı.

Roman, özellikle sosyal medyada büyük ilgi görürken okurlar paylaşımlarında Maria Puder karakterinden derinden etkilendiklerini dile getiriyor. Eserin Penguin Books için yapılan İngilizce çevirisini Alexander Dawe ile birlikte üstlenen Maureen Freely, verdiği bir röportajda Sabahattin Ali’nin üslubuna hayranlığını şu sözlerle ifade etti:

“İlk sayfadan itibaren yazarın dilini çok sevdim. Beni nereye götürürse götürsün, hikâye ne kadar üzmüş olursa olsun, üslubu melodik kalıyor ve güzelliğiyle insanı yatıştırıyor.”

Romanın uluslararası popülerliği yalnızca edebiyat çevreleriyle sınırlı kalmadı. Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, Sabahattin Ali’nin eserini Instagram hesabından paylaşarak dikkatleri bir kez daha kitaba çekti. Jenner’ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.





Kürk Mantolu Madonna, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Berlin’e giden Raif Efendi’nin içe kapanık yaşamında, Yahudi bir kadın olan Maria Puder’e duyduğu derin aşkı konu alıyor. Roman, karakterlerin iç dünyalarını ve aralarındaki ilişkileri güçlü bir psikolojik derinlikle ele alarak okurları etkilemeye devam ediyor.