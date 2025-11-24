Kendisi de bir çocuk yıldız... Asena Keskinci’nin iddialarına Elif Ceren Balıkçı’dan destek!

“Bez Bebek” dizisinin çocuk oyuncusu Asena Keskinci’nin, yıllar sonra rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialar gündemi sarstı. Akın’ın dizi çekimleri sırasında kendisine kötü davrandığını ve şiddet uyguladığını öne süren Keskinci, ayrıca oyuncunun babasıyla ilişki yaşadığını iddia etti. Keskinci’nin açıklamalarından sonra yapımın bir diğer çocuk oyuncusu Elif Ceren Balıkçı’dan dikkat çeken bir destek mesajı geldi.





KESKİNCİ’NİN İDDİALARI TARTIŞMA YARATTI

“Bez Bebek” dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda yıllardır sakladığı iddiaları dile getirdi. Keskinci, dizide Nana karakterini oynayan Evrim Akın’ın kendisine kötü davrandığını, set ortamında zaman zaman şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Ayrıca Akın’ın, o dönem babasıyla bir ilişki yaşadığını iddia etmesi gündemde büyük yankı uyandırdı.

EVRİM AKIN’DAN YALANLAMA

İddiaların ardından Evrim Akın cephesinden avukatı aracılığıyla açıklama geldi. Akın, tüm iddiaların asılsız olduğunu belirterek Keskinci’nin açıklamalarını reddetti. Tarafların çalışma arkadaşları ve yakın çevreleri de konuyla ilgili yorumlar yapmaya başladı.





ELİF CEREN BALIKÇI’DAN DESTEK MESAJI

Dizide Pompirikya karakteriyle tanınan Elif Ceren Balıkçı, Asena Keskinci’ye sosyal medya üzerinden destek verdi. Balıkçı, Keskinci’nin paylaşımına yorum yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Güzel, başarılı dostum benim… Daima seninle gurur duyuyorum. Belki çocuktuk, çok şey yaşatıldı ama artık büyüdük; konuşma vakti. Her zaman arkandayım. Ne söylüyorsan da her şey doğrudur. Seni çok seviyorum.”



