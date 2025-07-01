Kene tehlikesi kapıda: En fazla vaka bu illerde görüldü

Sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte kene vakalarında da artış yaşanmaya başladı. Türkiye genelinde yapılan saha çalışmaları ve hastane verilerine göre hazırlanan “Kene Risk Haritası”, kamuoyuyla paylaşıldı. Haritaya göre, bazı bölgelerde ölümcül olabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riski ciddi boyutlara ulaştı.

EN RİSKLİ İLLER

Sağlık Bakanlığı ve Veterinerlik Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan veriler doğrultusunda, kene kaynaklı vakaların en sık görüldüğü iller şu şekilde sıralandı:

Tokat

Çorum

Amasya

Yozgat

Sivas

Kastamonu

Karabük

Erzurum

Erzincan

Gümüşhane

Bu iller başta olmak üzere Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzey kesimleri, kene kaynaklı hastalıklar açısından yüksek riskli bölgeler olarak belirlendi.

KENE ISIRIĞI NEDEN TEHLİKELİ?

Kene ısırığı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi viral enfeksiyonların taşınmasına neden olabiliyor. Özellikle açık alanlarda, otlak ve kırsal bölgelerde yaşayan veya çalışan kişilerin bu dönemde dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, kene temasında elle çıkarma yapılmaması, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti.

UZMANLARDAN UYARI

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları, yaz boyunca vatandaşların şu önlemleri almasını önerdi: