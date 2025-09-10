Kentin dört bir yanında hasat başladı: Geleneksel yöntemlerle toplanıyor...

Kendine özgü aroması, acılığı ve rengiyle bilinen Maraş biberi, hem yemeklere kattığı lezzet hem de sağlığa faydalarıyla öne çıkıyor. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep gören biber, Kahramanmaraş ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Yüzyıllardır bölgede geleneksel yöntemlerle işlenen Maraş biberi, kurutma ve öğütme işlemlerinin ardından pul biber olarak sofralara ulaşıyor. Sabah erken saatlerde tarlalara giren çiftçiler, özenle topladıkları biberleri güneşe sererek kurutmaya bırakıyor. Kentin dört bir yanında kırmızıya bürünen tarlalar ve sergiler, Maraş biberi sezonunun başladığını gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen Maraş biberi, kurutma ve öğütme işlemlerinin ardından pul biber olarak sofralarda yerini alıyor. Üreticiler, rekoltenin yüksek olmasını beklerken, fiyatların da emeği karşılayacak seviyede olmasını istedi.

Hasat yapanlardan Elif Cengiz, "Tarlada biber topluyoruz. Yaptığımız iş çok zor Maraş biberi de kaliteli güzel" dedi.

Çalışanlardan Mehmet Cengiz de, "Maraş biberi çok güzel havalar sıcak ve zor şartlarda çalışmaya devam edip üretime katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Hem okula giden hem de çalışan Suca Cengiz de "Yaz mevsiminde çalışıp kış mevsiminde okumaya çalışıyorum. Hukuk okumak istiyorum" ifadesini kullandı.