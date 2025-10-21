Gündemdeki haberler nedeniyle Kerem Fırtına'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Kerem Fırtına kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerem Fırtına'nın eşi kim? Kerem Fırtına dizi ve filmleri

KEREM FIRTINA KİMDİR?

23 Eylül 1981 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Kerem Fırtına ilk ve orta eğitimini İstanbul 'da tamamladı.

1999 senesimde Kenan Evren Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Aynı sene İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı. Üniversite mezuniyetinin hemen ardından (1999) Şahika Tekand Studio'da 2 yıl oyunculuk eğitimi de gördü.

Radyo tiyatrosu yaptı. Bir arkadaşının eşlik etmesiyle Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Raci Şaşmaz ve o zamanki yönetmen Osman Sınav ile tanıştı ve dizide oynamaya başladı.

2000'de TRT’de Martılar ve İstanbul adlı TV filminde oynadı. Ardından Üvey Baba'nın son bölümlerinde rol buldu. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Eren Eylül rolü ile kendisini gözlerimize aşina kıldı. Bu Kalp Seni Unutur mu? (Nedim) ve Karadayı (Savcı Adnan) diğer önemli rolleri arasındadır.

Oyuncu, 2023 seçimlerinde Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı oldu.

KEREM FIRTINA DİZİ VE FİLMLERİ

2021 – Hakikat Şeyh Bedreddin: Kara Beyazid Paşa

2017 – Son Çıkış: Okeyci

2016 – Kiralık Aşk (2. Sezon)

2015 – Kiralık Aşk (1. Sezon)

2013 – Aşk Ağlatır

2003 – Kurtlar Vadisi (2. Sezon): Eren

KEREM FIRTINA KİMİNLE EVLENDİ?

Son olarak adını gerçekleştirdiği sade nikah töreniyle duyuran Kerem Fırtına, Halk TV spikeri ile evlendi. Evlendikten sonra eşi Gözde Şeker, Halk Tv spikerliğini bıraktı. Nikah töreninde birçok ünlü isim hazır bulunurken, Kerem Fırtına ve Gözde Şeker’in nikah şahitliğini cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş yaptı.