20.10.2025 09:40:00
Keremcem ve Terry Crews İstanbul’da yeniden bir araya geldi

Keremcem ve Terry Crews yeniden İstanbul’da buluştu, “Muhteşem bir gece” paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.

Şarkıcı ve oyuncu Keremcem, eylül ayında İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikte ABD’li oyuncu ve komedyen Terry Crews ile bir araya gelip sohbet etmişti. İstanbul’a etkinlik için gelen Crews, fırsatı değerlendirerek Yedikule Zindanları’nı gezmiş ve Boğaz manzaralı bir restoranda yemek yemişti.

Aradan bir ay geçmesinin ardından Terry Crews yeniden İstanbul’a geldi. İkilinin yolları bir kez daha bir etkinlikte kesişti. Keremcem, ünlü Hollywood yıldızı ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Keremcem, paylaşımına “Muhteşem bir gece” notunu düşerek buluşmanın ne kadar keyifli geçtiğini ifade etti.

