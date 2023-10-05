Yayınlanma: 05.10.2023 - 17:57

Güncelleme: 05.10.2023 - 17:57

"American Beauty", "The Usual Suspects" ve "House of Cards" gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey, hastaneye kaldırıldı. Taşkent Uluslararası Film Festivali için Özbekistan'da olan oyuncunun kolunun 8 saniyeliğine uyuşması üzerine kalp krizi geçirme tehlikesi olduğu belirtildi.

NTV'nin TMZ'den aktardığına göre, kolunun uyuşması üzerine hastaneye giden Spacey'nin, durumunun iyi olduğu belirtildi. Böylece Spacey, aynı gece film festivaline katıldı. Spacey, festivaldeki konuşmasında yaşadığı rahatsızlığın ardından "hayatın daha değerli olduğunu" anladığı söyledi.

Kevin Spacey İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyordu. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Spacey, suçsuz bulunmuştu.