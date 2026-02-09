Kibariye’den estetik tartışmalarına son nokta: 'Bu gördüğünü Allah yarattı!'

Türk müziğinin güçlü seslerinden Kibariye, estetik müdahalelerle ilgili yapılan yorumlara kendine has üslubuyla yanıt verdi. Bugüne kadar hiçbir operasyon geçirmediğini vurgulayan ünlü sanatçı, yaşlanma sürecini tamamen doğal akışında bıraktığını ifade etti.

"YAŞIMA GÖRE FENA DEĞİLİM"

Katıldığı bir mecrada açıklamalarda bulunan 65 yaşındaki sanatçı, yüzünde veya vücudunda herhangi bir yapay müdahale olmadığını şu sözlerle dile getirdi:

"Oğlum bak, benim estetiğim yok. Benim hiçbir yerimde botoks yok, silikon yok. Dolgu denilen şey yok. Bu gördüğünü Allah yarattı. Yaşıma göre fena değilim yani."

Kibariye’nin bu "sıfır estetik" çıkışı, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı buldu. Bir kesim sanatçının doğallığını takdir ederken, bir kesim ise günümüz teknolojisinde bu kadar pürüzsüz bir görünümün küçük müdahaleler olmadan zor olduğunu savundu. Ancak Kibariye, "Allah vergisi" güzelliğine olan güvenini yineleyerek tartışmalara son noktayı koydu.