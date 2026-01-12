Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: 'İmza atmayı ondan öğrendim'

Ünlü şarkıcı Kibariye, katıldığı bir YouTube programında hem kariyerinin ilk yıllarına hem de uzun süre aynı evi paylaştığı Seda Sayan ile yaşadıklarına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Sahne hayatına başladığı dönemde büyük zorluklar yaşadığını anlatan Kibariye, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Yüzüm gülerken içim acıyordu. Stüdyoda ışıkları kapatıp, gazinolarda perde arkasından şarkı söylemek zorunda kaldım. Bir gün ‘Ben Allah’ın insanı değil miyim?’ dedim ve çıktım. İnsanlar öyle bir sevdi ki, benden başka kimseyi istemiyorlardı. Sansasyonlarımla değil, hep gırtlağımla gündeme geldim.”

“İMZAYI BİLE SEDA SAYAN ÖĞRETTİ”

Kibariye, yıllarca Seda Sayan ile aynı evi paylaştıklarını belirterek dikkat çeken bir itirafta da bulundu. Okuma yazma bilmediğini söyleyen 65 yaşındaki sanatçı, imza atmayı Seda Sayan’dan öğrendiğini ifade etti.

Hiç okula gitmediğini dile getiren Kibariye, “Ben okumadım, hiç okula gitmedim. Bir tek yazı… Mesela ‘A’ nasıl yazılır deseniz, zor yazarım. İmzayı bile Seda Sayan öğretti bana” dedi.

Seda Sayan ile yaklaşık 35-40 yıl boyunca aynı evde yaşadıklarını anlatan Kibariye, aralarındaki ev içi iş bölümünü de anlattı. Kibariye, “Seda temizliği çok severdi. Ben yemek yapıyordum, Seda temizlik yapıyordu. Temizliği o bitirirdi, yemeği ben yapardım” ifadelerini kullandı.