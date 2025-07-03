Kill Bill’in ünlü oyuncusu Michael Madsen, evinde ölü bulundu

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun 'Rezervuar Köpekleri' ve 'Kill Bill' filmlerinde rol alan ünlü oyuncu Michael Madsen, 67 yaşında kalp krizinden öldü.
Ünlü oyuncu Madsen, evinde ölü bulundu.
MİCHAEL MADSEN KİMDİR?
Ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun filmi Rezervuar Köpekleri'ndeki (1992) sadist bir katil Mr. Blonde rölü ile ünlendi.
"Beer, Blood, and Ashes", "Eat the Worm" ve "Burning in Paradise" adlarında üç tane şiir kitabı çıkardı.
Michael Madsen kariyeri boyunca 170’den fazla filmde, çoğu küçük bağımsız roller aldı.
Unutulmaz karakterleri oynadığı filmlerden bazıları : Doors (1991), Thelma & Louise (1991), The Getaway (1994), Mulholland Falls (Kurtlar Şehri) (1996), Donnie Brasco (1997), Species II (Tür II) (1998), Die Another Day (2002), Kill Bill: Vol. 1 (2003), Kill Bill: Vol 2. (2004), Sin City (2005), Hell Ride (Cehennem Sürüşü) (2008), Özgür Willy (1993) ve devamı Özgür Willy 2 (1995) .
Michael Madsen son olarak 2012 yılında tamamlanan Sin City 2 filminde rol almıştır.