Kilolarca ağırlığa ulaştı! Hasadı başladı: Kilosu 10 TL!

Kış ve yaz aylarının yağış yağmamasından dolayı Hatay, son 65 yılının en kurak yılını yaşıyor. Havaların aşırı sıcak olmasıyla etkisi artan kurak, kentte üretim yapan çiftçileri olumsuz etkiledi. Altınözü ilçesi Akdarı Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Erkan Zan, 10 dönümlük arazisine ektiği tescilli lezzet beyaz kabakta hasada başladı. Kuraklığın rekolteyi etkilediği kabağın kilogram fiyatı 10 TL ile 14 TL arasında alıcı buluyor. Hasat edilen kabaklar, depoda bir süre bekledikten sonra İstanbul, Bursa ve Aydın gibi şehir dışına gönderiliyor.

10 dönümlük arazisinde hasada başladığını ifade eden çiftçi Erkan Zan, "Kabak hasadı, her yıl olduğu gibi çok iyi gidiyor. Havaların sıcak ve kurak olması bizi etkiledi. Kabak ekimi, Mart ve Nisan aylarında yapılıyor. Ağustos sonu veya Eylül ayı başında hasadı yapılıyor. Kabak fiyatı bu yıl 10 TL ila 14 TL arasında değişiyor. Kuraklık herkesi etkilediği gibi bizi de etkiledi. Fiyat konusundan geçen yıl daha iyiydi. Tarladan topladığımız kabakları, kuruması ve dinlenmesi için depoya koyuyoruz. Depodan sonra kabakları, İstanbul, Aydın, Bursa gibi şehir dışına gönderiyoruz. Bu hasadını yaptığımız yayla kabağı, diğerlerine göre güzel ve biraz daha dayanıklı oluyor. Burası 10 dönümlük bahçede kabak hasadı yaptık" ifadelerini kullandı.