Kim Kardashian'ın Met Gala pozu, antik tabutu çalanları yakalattı

20 Ekim 2021 Çarşamba, 17:54

2018 Met Gala'da Kim Kardashian'ın çektirdiği bir fotoğraf, M.Ö. 1. yüzyıldan kalma bir Mısır lahitinin çalınmasını içeren gizemli bir hikayenin çözülmesine yardımcı oldu. Hikaye, sanat piyasasındaki olağan dışı vakaları araştıran 'Art Bust: Skandallı Sanat Dünyası Hikayeleri' podcast'inde gazeteci Ben Lewis tarafından paylaşıldı.

BİRÇOK DOLANDIRICILIK OLAYINA MALZEME OLDU

İngiliz gazeteci, yapımın bölümlerinden birinde, Antik Mısır'ın yüksek rahibi Nedjemankh'ın tabutu etrafındaki soruşturmanın izini sürdü. Antik tabut, 2011'de Minya bölgesinde, Arap Baharı'nın tam ortasında bulunduktan sonra 2018 Met Gala için New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde 4 milyon dolara satılana kadar sahte belgelerle dolu bir dizi dolandırıcılık olayına malzeme oldu.

Olaydan kısa bir süre sonra, Kardashian’ın lahdin yanındaki fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

E-POSTA HESABINA DÜŞTÜ

Sputnik’in aktardığına göre, tabutla ilgili bir gelişme, 2013'ten beri Mısır hazinesinin ortadan kaybolmasını araştıran Manhattan Bölge Savcı Yardımcısı Matthew Bogdanos'un e-posta hesabında gelen kutusuna düştü. Bogdanos'a gelen e-posta, 2011'de Nedjemankh'ın tabutunu çalması için görevlendirilen ve kendisine para ödenmediği için öfkelenen bir yağmacı çetesi üyesinin görüntüsünü alan Ortadoğulu birinin mesajıydı. Fotoğrafı gören bu kişi, tabutun fotoğrafının kaçakçılar tarafından kendine gönderildiğini fark ederek ihbarda bulundu.

Lewis'e göre, 2013'te eser, bir antikacının kayıtlarına göre BAE'ye gönderildi. Gerçek hâli maskeli olan eser, Almanya'nın Hamburg kentindeki Galeria Dionysos'un yöneticisi Roben Dib'e satıldı ve restorasyon süreci başladı.

2020 AĞUSTOS’TA TUTUKLANDI

Dib'in, antik mezarın kökenini Nedjemankh'a bağlayan ve 1971'de yasal olarak ihraç edildiğine işaret eden bir Mısır ihracat lisansı çıkardığına inanılıyor. Ardından eser, Fransız antika bilgini ve tüccarı Christophe Kunicki ve meslektaşı Richard Semper'ın eline geçti. İki antikacının ise eseri 4 milyon dolara New York'a sattığı biliniyor.

Kim'in fotoğrafı, 2011'de yağmacı çete üyelerinden birine ulaştığı ve Matthew Bogdanos'a bir ipucu olarak yönlendirildiği için, eserle ilgili soruşturma hızla ilerleyebilir.

Öte yandan antik eser, 2019'da Kahire'ye döndü. Çalıntı tarihi eserin satıcılığını yapmakla suçlanan Roben Dib ise 2020 Ağustos'ta tutuklandı.

MISIR’DAN ÖZÜR DİLEDİ

Nedjemankh'ın lahiti, 2011'de Mısır'dan çalındıktan sonra 2018'de New York'ta bulundu. Tüm bu suçlamalardan sonra Met CEO'su Daniel Weiss, Mısır'dan özür diledi. Müzenin bir dolandırıcılık kurbanı olduğunu ve yasa dışı antika ticaretine farkında olmadan katıldığını belirten Weiss, "Eserin Mısır'a geri dönüşünü sağlamak için savcılıkla birlikte çalıştık" dedi.