Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin liralık soru gündem oldu

ATV ekranlarında pazar ve perşembe akşamları yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’in 14 Eylül Pazar günü yayımlanan bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL’lik soru sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yarışmacıya, “Birbirine düşman iki ailenin üyeleri Romeo Montague ve Juliet Capulet’in aşkının anlatıldığı William Shakespeare oyununun adı nedir?” sorusu yöneltildi.

Sorunun “Romeo ve Juliet” cevabına çıkması ve herkesin bildiği bir klasik olması, izleyiciler arasında tartışma yarattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu kadar kolay bir sorunun neden yüksek ödül değerinde sorulduğunu eleştirirken, bazıları da yarışmanın heyecanını artırmak için stratejik olarak bu tarz sorulara yer verildiğini savundu.

Programın ilgili bölümü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.