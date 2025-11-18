Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru yarışmacıyı eledi: Oktay Kaynarca şaştı kaldı!

ATV’nin yıllardır ilgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İsterin son bölümünde yine dikkat çeken bir an yaşandı. Yarışmaya katılan bir yarışmacı, heyecana kapılarak kolay bir soruya yanlış yanıt verince, programın sunucusu Oktay Kaynarca ve stüdyodakiler büyük şaşkınlık yaşadı.

Yarışmacı, daha ikinci soruda elenerek ekrana damga vurdu. Soruyu yanıtladıktan sonra sunucu Oktay Kaynarca’nın cevabın yanlış olduğunu söylemesi üzerine büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacı, “Çok heyecanlandım” diyerek kendini savundu.





Oktay Kaynarca, yarışmacıyı nazikçe uyararak şu ifadeleri kullandı:

“Baret nedir? Senin söylediğin bone. Boneyle bareti karıştırdın. Bari seyirciye sorsaydın. Bundan sonra havuz kenarında sana hep baret getirecekler. Sağlık olsun.”

Yaşanan bu beklenmedik hata sosyal medyada da gündem olurken, yarışmacının ikinci soruda elenmesi izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı.