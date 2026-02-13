Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda joker kullanan yarışmacı herkesi şoke etti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.02.2026 10:52:00
Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında, genç yarışmacı Zeynep Hindistan’ın aşırı heyecanı ekran başındakileri hayrete düşürdü. Türkiye’de her yıl milyonlarca gencin girdiği üniversite sınavlarına dair gelen en temel soruda kararsız kalan Hindistan, henüz ilk basamakta joker hakkını kullanarak stüdyoda nadir görülen anlardan birine imza attı.

Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışmalarından birinde, bu kez bilginin zorluğu değil, heyecanın dozu tartışma konusu oldu. Yarışmacı koltuğuna oturan Zeynep Hindistan, yarışmanın henüz ilk saniyelerinde açılan "kolay" kategorisindeki soru karşısında donakaldı.

"SINAVDA NE KULLANILABİLİR?" SORUSUNA CEVAP BULAMADI

Yarışmacıya yöneltilen ilk soru, Türkiye’deki eğitim sisteminin en temel taşlarından biri olan üniversite sınavlarına (YKS) dairdi. Soruda yer alan "Türkiye'de üniversiteye giriş sınavlarına girenler sınav esnasında hangisini kullanabilir?" ifadesi karşısında bir süre düşünen Hindistan, şıklar arasında mantık yürütmekte zorlanınca riske girmeyerek seyirci jokerine başvurdu.

SEYİRCİNİN YÜZDE 96'SI "GÖZLÜK" DEDİ

Stüdyodaki izleyicilerin yüzde 96'sı gibi ezici bir çoğunluk, doğru seçenek olan "D- Numaralı gözlük" cevabını işaretledi. Seyircinin bu net yönlendirmesiyle yarışmaya devam edebilen Hindistan, elenme korkusunu üzerinden attıktan sonra performansını toparladı.

PANİKLE BAŞLADI, BARAJI GEÇTİ

İlk soruda yaşadığı bu talihsiz "heyecan tutulması" nedeniyle sosyal medyada da gündem olan genç yarışmacı, ilerleyen dakikalarda konsantrasyonunu sağladı. Zeynep Hindistan, yarışmanın ikinci baraj noktası olan 50 bin TL seviyesine kadar yükselerek, başlangıçtaki şaşkınlığı unutturmayı başardı.

