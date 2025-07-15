Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda joker kullanan yarışmacı sosyal medyanın diline düştü

ATV'nin ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her bölümde dikkat çeken anlarla sosyal medyada gündem olmayı sürdürüyor.

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmanın son bölümünde, yarışmacı Merve İrem Taşdemir'in daha ilk soruda joker hakkını kullanması izleyicileri şaşkına çevirdi.

Henüz 2.000 TL değerindeki ilk soruda joker kullanan Taşdemir, “Uzun süre tok tutar, sindirim sistemini destekler, enerji seviyesini düzenler gibi ifadeler genellikle hangisinin tanıtımında geçer?” şeklindeki soruya doğru yanıt veremeyince seyirci jokerine başvurdu.

Salondaki izleyicilere danışan yarışmacı, gelen %76 oranındaki yanıtı dikkate alarak doğru şıkkı seçti.

Seyircilerin büyük kısmı doğru cevabın "yulaf" olduğunu belirtti ve Taşdemir bu yanıtla bir üst tura geçmeyi başardı.

İlk soruda joker kullanmasıyla sosyal medyada kısa sürede viral olan yarışmacı, yarışmanın ilerleyen sorularında daha başarılı bir performans sergiledi. İkinci baraj sorusunu da doğru yanıtlayan Merve İrem Taşdemir, toplamda 50 bin TL ödül kazanarak yarışmadan ayrıldı.